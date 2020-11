Εκλογές ΗΠΑ 2020 Live: Άγριο θρίλερ στην Αριζόνα, πολύ κοντά Τραμπ – Μπάιντεν

Εκλογές ΗΠΑ 2020 Live: Η μάχη των Αμερικανικών Εκλογών 2020 παραμένει αμφίρροπη, καθώς η απόσταση που χωρίζει τους δύο μονομάχους στις αμφίρροπες πολιτείες είναι πολύ μικρή και τα βλέμματα στρέφονται και πάλι στην Αριζόνα, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ μειώνει την ψαλίδα από τον Τζο Μπάιντεν. Το βράδυ των εκλογών το Fox News και το Associated Press ανακοίνωσαν ότι ο προεδρικός υποψήφιος των Δημοκρατικών κέρδισε στην Αριζόνα, αν και είχε καταμετρηθεί λίγο περισσότερο από το 70% των ψήφων, κάτι που εξόργισε τον Τραμπ και τους συμβούλους του. Ο Τζο Μπάιντεν παραμένει το φαβορί έχοντας εξασφαλίσει 253 εκλέκτορες (ή 264 αν προσμετρηθούν και οι 11 της Αριζόνα) από τον μαγικό αριθμό των 270 που θα τον στέψει νικητή.

Αλλά οι Ρεπουμπλικάνοι δεν πετούν λευκή πετσέτα για την Αριζόνα. Στα αποτελέσματα μετά την καταμέτρηση άλλων 140.000 ψήφων που έδωσε χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί η μεγαλύτερη κομητεία της Πολιτείας, η Μαρικόπα, ο Ντόναλντ Τραμπ έλαβε σχεδόν ακριβώς το ποσοστό που θα χρειαζόταν για να ξαναμπεί στο παιχνίδι και να κάνει την ανατροπή της ανατροπής. Ο Τραμπ επικράτησε στις επιστολικές ψήφους που εστάλησαν στις εκλογικές επιτροπής της κομητείας τη Δευτέρα και την Τρίτη με ένα ποσοστό περίπου 57%, έναντι 40% του Μπάιντεν.

Αυτές οι ψήφοι περιόρισαν το προβάδισμα του Δημοκρατικού προεδρικού υποψηφίου στη συγκεκριμένη κομητεία σε λίγο πάνω από 10.000 ψήφους και σε ολόκληρη την Αριζόνα στις 68.000 ψήφους, από άνω των 90.000 χθες. Ο Ρεπουμπλικάνος εκλογολόγος Πολ Μπεντς της εταιρείας HighGround λέει ότι ο Τραμπ χρειάζεται το 57,6% των 470.000 ψήφων που απομένουν, σύμφωνα με εκτιμήσεις, να καταμετρηθούν στην Αριζόνα για να επικρατήσει. «Και αυτό είναι σχεδόν ακριβώς το ποσοστό που πήρε στην πρώτη δόση των αποτελεσμάτων που ανακοινώθηκαν. Μπορεί να τα καταφέρει», είπε.

🚨ARIZONA🚨

With the latest data dump coming out of Maricopa County, President Trump won that batch +18%, cutting nearly 11,000 votes off of Joe Biden’s lead

President @realDonaldTrump is on a pace to take over the race lead in Arizona

— Sam (@SunshineSt8Sam) November 5, 2020