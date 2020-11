Παραπολιτικά: Στιγμιότυπα από την πολιτική μας ζωή

Παραπολιτικά: Να διορθώσουμε τα ελληνικά μας και να χρησιμοποιούμε σωστά τις λέξεις ζήτησε μέσω ανάρτησής του στα σόσιαλ μίντια ο καθηγητής Γιώργος Μπαμπινιώτης. Εκ των προτέρων να δηλώσουμε ότι συμφωνούμε με όσα έγραψε: «Μας take away και μας σήκωσε με τον κορονοϊό να καλπάζει και να οδηγούμαστε όλο και περισσότερο ως διατροφική διέξοδο σε delivery, ενώ συγχρόνως βομβαρδιζόμαστε καθημερινά από lockdown». Και έδωσε την απόδοση των λέξεων στα ελληνικά δηλαδή το lockdown είναι απαγορευτικό γενικό ή μερικό, το take away είναι για το σπίτι και το delivery τροφοδιανομή.

Το νέο βιβλίο του Τάσου Γιαννίτση κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη με τίτλο «Ασφαλιστικό Ανάπτυξη, Μακροοικονομία .Οι κρίσιμες διασυνδέσεις». Σε σημείωμά του ο πρώην υπουργός αναφέρει: « Στόχος μου στο βιβλίο αυτό είναι να συμβάλω ώστε η συζήτηση για το ασφαλιστικό να μετατοπιστεί από το ατομικό στο συλλογικό επίπεδο. Να αναδείξω τις αναπτυξιακές και μακροοικονομικές επιπτώσεις του ασφαλιστικού». Καλοτάξιδο να ευχηθούμε!

Παραπολιτικά: Και μια αισιόδοξη είδηση

Και δεν είναι άλλη από την μεγάλη επένδυση που θα πραγματοποιήσει η Volkswagen στην Αστυπάλαια, που ουσιαστικά θα μετατρέψει το νησί σε ένα πρότυπο πράσινης περιοχής. Η Αστυπάλαια σε σύντομο χρονικό διάστημα θα αποτελεί έναν ενεργειακά αυτόνομο προορισμό, γι’ αυτό και το σλόγκαν που συνοδεύει την επένδυση είναι «το αύριο είναι ήδη εδώ».

Νέα σελίδα

Χώρισε μετά από 35 χρόνια γάμου ο πρώην υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα. Ο κ. Τσακαλώτος φαίνεται ότι προχώρησε στη νέα φάση της ζωής του και οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι ζευγάρι με μια εκ των υποψηφίων ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.

Δουλειά από το σπίτι

Όλες τις ημέρες που είναι σε απομόνωση στο σπίτι της η υπουργός Παιδείας συνεχίζει να συντονίζει το Υπουργείο Παιδείας μέσω ενός λάπτοπ και συνεχώς τηλεδιασκέψεων. Η υπουργός που είναι σε καραντίνα από τότε που διαγνώστηκε με κορονοϊό έχει καθημερινές τηλεφωνικές και διαδικτυακές επαφές με τους υφυπουργούς, αλλά και τους στενούς της συνεργάτες σαν να ήταν κανονικά στο γραφείο της.

Στο θέατρο

Μια ημέρα πριν την επιβολή των περιοριστικών μέτρων στην πρωτεύουσα ο Αλέξης Τσίπρας και σύντροφός του Μπέτυ Μπαζιάνα πήγαν θέατρο και παρακολούθησαν την παράσταση «Τhis is not Romeo n Juliet» στο θέατρο Πορεία. Μάλιστα μετά το τέλος της παράστασης οι δυο τους βρέθηκαν στα καμαρίνια, όπου συνεχάρησαν τους συντελεστές, ενώ είχαν και μια σύντομη συζήτηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ηθοποιοί και επιχειρηματίες του χώρου του θεάτρου λόγω των περιοριστικών μέτρων. Όπως έγραψε λίγο αργότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξης Τσίπρας: «Σε μια περίοδο που τα συναισθήματα όλων έχουν στεγνώσει η παράσταση ήταν μια όαση συναισθημάτων για λιγοστούς θεατές .Μια όαση που κι αυτή θα στερέψει».

Κόντρα στη Βουλή

Έντονα αντέδρασε ο υφυπουργός αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης σε κριτική του βουλευτή του ΚΚΕ Μανώλη Συντυχάκη για τις επιδόσεις των υπαλλήλων του υπουργείου στο μητρώο αθλητικών σωματείων. Ο κ. Αυγενάκης, λαμβάνοντας τον λόγο, απάντησε στον βουλευτή: «Τι θέλετε να πείτε κ. Συντυχάκη; Οτι δεν κάνουν την δουλειά τους οι υπάλληλοι; Τι θέλετε να πείτε; Ότι κ..λοβαράνε οι εργαζόμενοι του υπουργείου;».