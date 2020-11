ΗΠΑ εκλογές 2020: Το εκλογικό θρίλερ μειώνει τις αποδόσεις των ομολόγων

ΗΠΑ εκλογές 2020: Στάση αναμονής κρατούν οι αγορές ομολόγων, αλλά και η αγορά συναλλάγματος, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το πολιτικό τοπίο στις ΗΠΑ. Η κοινότητα των χρηματιστών και τραπεζιτών, αυτό που ονομάζεται συμβολικά στις ΗΠΑ Wall Street, αντιμετωπίζουν θετικά την επανεκλογή Τραμπ, καθώς ο νυν Πρόεδρος προχώρησε σε σημαντικές φοροελεφρύνσεις αλλά και στη απορρύθμιση της αγοράς. Από την άλλη πλευρά μία σημαντική μερίδα των στελεχών αυτών υποστηρίζει ότι η εκλογή του Τζο Μπάιντεν θα προσδώσει μεγαλύτερη σταθερότητα στο σύστημα και λιγότερες διακυμάνσεις καθώς ο Δημοκρατικός υποψήφιος θεωρείται πιο προβλέψιμος.

Το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες αγορές από την ΕΚΤ ευνοεί τα ευρωπαϊκά ομολόγα με αποτέλεσμα να υποχωρούν οι αποδόσεις τους. Στην εγχώρια αγορά η απόδοση του 10ετούς ομολόγου υποχώρησε στο 0,85%.

Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τραπέζης της Ελλάδος (ΗΔΑΤ) καταγράφηκαν συναλλαγές 127 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 64 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς διαμορφώθηκε στο 0,88% έναντι 0,63% του αντίστοιχου γερμανικού με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 1,51% από 1,57%.

Στην αγορά συναλλάγματος, οι διακυμάνσεις του δολαρίου χαρακτηρίζονται σήμερα από έντονη μεταβλητότητα ανάλογα με την πορεία ενσωμάτωσης των αποτελεσμάτων στον εκλογικό χάρτη των ΗΠΑ. Νωρίς το απόγευμα ευρωπαϊκό νόμισμα διαπραγματεύονταν στα 1,1708 δολ., από το επίπεδο των 1,1713 δολ. που άνοιξε η αγορά. Η ενδεικτική ισοτιμία ευρώ/δολαρίου που ανακοίνωσε η ΕΚΤ διαμορφώθηκε στα 1,1721 δολ.

Ο επικεφαλής της Επιτροπής Εκλογών του Ουινσκόνσιν ανακοίνωσε πριν από λίγο στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC ότι ο υποψήφιος με το κόμμα των Δημοκρατικών πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, κέρδισε την εκλογική μάχη στην πολιτεία αυτή. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ανακοινώνεται ότι «όλες οι ψήφοι έχουν καταμετρηθεί» και ότι «ο Τζο Μπάιντεν κέρδισε το Ουισκόνσιν με 20.697 ψήφους».

