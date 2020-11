ΗΠΑ εκλογές 2020 Live: Νίκη Μπάιντεν στο Ουισκόνσιν

ΗΠΑ εκλογές 2020 Live: Ο επικεφαλής της Επιτροπής Εκλογών του Ουινσκόνσιν ανακοίνωσε πριν από λίγο στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC ότι ο υποψήφιος με το κόμμα των Δημοκρατικών πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, κέρδισε την εκλογική μάχη στην πολιτεία αυτή. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ανακοινώνεται ότι «όλες οι ψήφοι έχουν καταμετρηθεί» και ότι «ο Τζο Μπάιντεν κέρδισε το Ουισκόνσιν με 20.697 ψήφους».

BREAKING Wisconsin Elections Commission Administrator says on @NBCNews: “All of the ballots have been counted.” Joe Biden has won Wisconsin by 20,697 votes.

— Chris D. Jackson (@ChrisDJackson) November 4, 2020