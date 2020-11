Λοκντάουν Θεσσαλονίκη – Σέρρες: Ανατροπή για το take away

Λοκντάουν Θεσσαλονίκη – Σέρρες: Παύει να ισχύει, μετά από παρέμβαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα, η απαγόρευση του take away σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες. Η απόφαση που περιλαμβανόταν στο πρόσφατο ΦΕΚ για τα μέτρα που ισχύουν από τις 3 Νοεμβρίου, στις «κόκκινες» περιοχές, Θεσσαλονίκη και Σέρρες, είχε προκαλέσει ανησυχία σε επιχειρήσεις take away, οι ιδιοκτήτες των οποίων έκαναν λόγο για καταστροφή.

Η άμεση κινητοποίηση και παρέμβαση του περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος από χθες είχε ζητήσει τη σχετική αλλαγή από στελέχη της κυβέρνησης, φαίνεται πως έφερε γρήγορα αποτελέσματα, τα οποία οδηγούν σε άρση του περιορισμού του take away.

Έτσι, με διευκρινιστική εγκύκλιο του υπουργείο ανάπτυξης, ξεκαθαρίζεται ότι «στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και καθ’ οδόν εξυπηρέτησης (drive-through), δεν επιτρέπονται με την έννοια του αυτοτελούς λόγου μετακίνησης των πολιτών. Είναι προφανές ότι επιτρέπονται στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών που ορίζονται στα άρθρα 3, 4 και 5 της υπ’ αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69919/02.11.2020 KYA (Β’ 4831/2.11.2020), όπως άλλωστε ίσχυε και στην πρώτη φάση της πανδημίας».

Αναλυτικά η εγκύκλιος προβλέπει τα εξής:

1. Επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας, μόνον κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε αριθμό τηλεφώνου ανάγκης που θα δίνεται από τους καταστηματάρχες.

2. Στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69919/02.11.2020 KYA (Β’ 4831/2.11.2020), εντάσσονται όλες οι δραστηριότητες του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητες (ΚΑΔ)/ 96.04 (φυσική ευεξία).

3. Στο πεδίο εφαρμογής της υπ’ αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863/2-11-2020 KYA (Β’ 4829/2.11.2020), δεν εντάσσονται οι δραστηριότητες του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 47.99.85.01 (λιανικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης, με διανομή κατ’ οίκον) καθώς και οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.).

4. Στο σημείο 2 της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863/2-11-2020 ΚΥΑ Β’4829/2.10.2020 συμπεριλαμβάνονται και οι κλινικές.

5. Στις ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από αθλητικά σωματεία και ομίλους για ατομικά αθλήματα, συμπεριλαμβάνονται και αυτές των νόμιμων αδειοδοτούμενων ιδιωτικών επιχειρήσεων.

6. Διευκρινίζεται ότι στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών, οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και καθ΄οδόν εξυπηρέτησης (drive-through), δεν επιτρέπονται με την έννοια του αυτοτελούς λόγου μετακίνησης των πολιτών. Είναι προφανές ότι επιτρέπονται στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών που ορίζονται στα άρθρα 3, 4 και 5 της υπ’ αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69919/02.11.2020 KYA (Β’ 4831/2.11.2020), όπως άλλωστε ίσχυε και στην πρώτη φάση της πανδημίας.