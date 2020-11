«Flashdance» ταινία: Σχέδια για τηλεοπτικό reboot

«Flashdance» ταινία: Από το «Pretty Little Liars» έως το «The Fresh Prince of Bel-Air», η επιστροφή τηλεοπτικών σειρών συνεχίζεται και τώρα η εμβληματική ταινία της δεκαετίας του ’80 «Flashdance» μεταφέρεται στην τηλεόραση. Η ταινία επιστρέφει ως τηλεοπτική σειρά και φέρεται να βρίσκεται στα πρώτα στάδια της παραγωγής μέσω του CBS All Access, το οποίο θα μετονομαστεί Paramount + το επόμενο έτος. Η βοηθός παραγωγός της ταινίας, Λίντα Ομπστ συνεργάζεται προς το παρόν με την Άντζελα Ρόμπινσον ως εκτελεστικός παραγωγός, ενώ το σενάριο θα υπογράφει η Τρέισι ΜακΜίλαν. Στο κινηματογραφικό μιούζικαλ του 1983 η Άλεξ Οουενς, την οποία υποδύεται η Τζένιφερ Μπιλς είναι μια νεαρή εργάτρια που δουλεύει σαν οξυγονοκολλήτρια σ’ ένα εργοστάσιο. Τα βράδια χορεύει σ’ ένα μικρό μπαρ, παράλληλα όμως φιλοδοξεί να γίνει χορεύτρια κλασικού μπαλέτου.

Κάποια στιγμή την ερωτεύεται ο προϊστάμενός της, ο οποίος θα τη βοηθήσει να μπει σε μια σχολή χορού, πράγμα που την ενοχλεί δημιουργώντας ένταση στις σχέσεις τους. Σύμφωνα με το THR, η σειρά θα παρουσιάζει μια «νεαρή μαύρη γυναίκα με όνειρα για καριέρα στο μπαλέτο και πραγματικότητα την εργασία σε στριπ κλαμπ και τον αγώνα της να βρει τη θέση της στον κόσμο ενώ διαχειρίζεται ζητήματα προσωπικών σχέσεων, τέχνης, φιλίας και οικονομικά θέματα και πώς να αγαπά τον εαυτό της». Η ταινία με παραγωγούς τους Τζέρι Μπρακχάιμερ και Ντον Σίμπσον είχε αρχικά αρνητικές κριτικές, αλλά έγινε επιτυχία του box office, με κέρδη πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και έγινε το τρίτο πιο εμπορικό φιλμ στις ΗΠΑ το 1983.