Σμύρνη σεισμός – νεκροί: Αυξάνεται ο αριθμός, 484 μετασεισμοί

Σμύρνη σεισμός – νεκροί: Στους 51 έχει ανέλθει ο τραγικός απολογισμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του σεισμού μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε ανοιχτά της Σάμου την Παρασκευή και έπληξε κυρίως την επαρχία της Σμύρνης, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό που δημοσιοποίησε σήμερα Κυριακή η τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών AFAD.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι τραυματίες έχουν φθάσει τους 896. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να επιχειρούν «σε εννέα κτήρια τα οποία καταστράφηκαν», διευκρίνισε η AFAD. Καταγράφηκαν τουλάχιστον 484 μετασεισμοί, με 37 να έχουν μέγεθος 4 Ρίχτερ σύμφωνα με την AFAD.

These Pictures Needs No Caption 😢#izmir and All of Turkey is in Pain 💔

Thanks Alot to all Especially Pakistani Brothers and Sisters For Sending bundle of Prayers. #earthquake #earthquaketurkey #Turkey

🙏♥️🇹🇷🇵🇰 #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/SsuJiDCarP

— Esra Bilgic (@esbillgic) October 31, 2020