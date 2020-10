Λυών επίθεση: Αυτός είναι ο Έλληνας ιερέας που δέχθηκε τα πυρά

Λυών επίθεση: Σοκ στη διεθνή κοινότητα προκαλεί η νέα επίθεση σε ναό της Γαλλίας. Υπενθυμίζεται ότι ο δράστης της ένοπλης επίθεσης χρησιμοποίησε πριονισμένο κυνηγετικό όπλο, πυροβόλησε -τουλάχιστον- δυο φορές τον ιερέα και διέφυγε. Ο ιερέας, κατά τις πρώτες πληροφορίες, εκείνη την ώρα έκλεινε τον ναό. Το όνομά του είναι π. Νικόλαος Κακαβελάκης και είναι πατέρας δυο παιδιών. Είναι Θεολόγος, ιστορικός και δίδασκε παράλληλα στο Πανεπιστήμιο της πόλης, μαθήματα Βυζαντινής Ιστορίας. Διέμενε εδώ και χρόνια στην γαλλική πόλη, με την οικογένειά του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων για το περιστατικό, η κατάσταση του ορθόδοξου ιερέα ελληνικής καταγωγής είναι κρίσιμη. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο ιερέας δέχθηκε πυρά από πριονωμένο κυνηγετικό όπλο στις 16.00 τοπική ώρα (17.00 ώρα Ελλάδας) ενώ ετοιμαζόταν να κλείσει την εκκλησία του.

Ο φερόμενος ως δράστης τράπηκε σε φυγή με την γαλλική αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του. Η επίθεση σημειώθηκε στον τομέα Jean-Mare στο 7ο διαμέρισμα στη Λυών όπως αναφέρει το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας σε ανάρτησή στο Twitter.

BREAKING – Massive manhunt for the terrorist who shot an Orthodox priest in a Greek church in #Lyon is now underway.pic.twitter.com/zBhYOzRNst

