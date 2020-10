Τσιόδρας – Τσίπρας: Non paper του Μαξίμου ανάβει νέα φωτιά

Τσιόδρας – Τσίπρας: Νέα σύννεφα στο πολιτικό σκηνικό εξ αφορμής δημοσιοποίησης από λάθος αποσπάσματος οδηγιών επικοινωνιακής διαχείρισης για την “στοχοποίηση Τσιόδρα από τον ΣΥΡΙΖΑ” σε non paper του Μαξίμου. Η δημοσιοποίηση του non paper έδωσε αφορμή στην αξιωματική αντιπολίτευση να κάνει λόγο για “εντολή επίθεσης στον Τσίπρα από το Μαξίμου”. Αφορμή για την κόντρα ήταν ότι το επιτελείο του Μαξίμου έστειλε στα ΜΜΕ, μαζί με το ρεπορτάζ για τα νέα μέτρα που θα ανακοινώσει την Παρασκευή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και non paper- σχόλιο για τις επιθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ στον Δημήτρη Τσιόδρα.

Συγκεκριμένα στις δύο παραγράφους που δημοσιοποιήθηκαν, σημειωνόταν ότι “πέραν των προφανών ειδήσεων, δίνουμε μεγάλη έμφαση στην στήριξη του Τσιόδρα έναντι των επιθέσεων από τον Τσίπρα.

Δίνουμε ξεχωριστή έμφαση σε αυτό διότι την ώρα της μεγάλης συστράτευσής στην Ελλάδα και στην Ευρώπη το γεγονός ότι επιλέγουν να στοχοποιούν τους επιστήμονες και ο Τσίπρας στοχοποιεί τον Τσιόδρα είναι απαράδεκτο.”

H ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα στο Facebook

Αμεση ήταν η αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα που επιτέθηκε στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη επιρρίπτοντας του ευθύνες για τη διαχείριση της εξάπλωσης του ιού κατηγορώντας τον μεταξύ άλλων πως “άφησε να περάσουν 8 μήνες αυτοθαυμαζόμενος”

“Την ώρα που έχει χαθεί ο έλεγχος, τόσο στην υγειονομική όσο και στην οικονομική κρίση, ο κ. Μητσοτάκης ασχολείται με το να δίνει εντολές στο φιλοκυβερνητικό Τύπο για επιθέσεις στον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και σε εμένα προσωπικά” σχολιάζει ο Αλέξης Τσίπρας.

Η ανάρτησή του

“Το δεύτερο κύμα της πανδημίας βρίσκει τη χώρα ανοχύρωτη και το ΕΣΥ απροετοίμαστο με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, που άφησε να περάσουν 8 μήνες αυτοθαυμαζόμενος.

Ακόμα και σήμερα, με πάνω από 1.500 κρούσματα τη μέρα, κατακόρυφη αύξηση των θανάτων και το ΕΣΥ στα όριά του, ο κ. Μητσοτάκης αντί να λάβει άμεσα μέτρα για την ενίσχυση του ΕΣΥ, για μόνιμες προσλήψεις γιατρών, για μαζικά δωρεάν διαγνωστικά τεστ, για αύξηση των κλινών ΜΕΘ και αποσυμφόρηση στη χαοτική κατάσταση στις δημόσιες συγκοινωνίες, το μόνο για το οποίο ενδιαφέρεται είναι η επικοινωνία.

Την ώρα που έχει χαθεί ο έλεγχος, τόσο στην υγειονομική όσο και στην οικονομική κρίση, ο κ. Μητσοτάκης ασχολείται με το να δίνει εντολές στο φιλοκυβερνητικό Τύπο για επιθέσεις στον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και σε εμένα προσωπικά.

Προφανώς και δεν με αγγίζουν. Είναι όμως ντροπή για την κατάντια της ενημέρωσης αλλά και για τον εκφυλισμό της ελευθεροτυπίας και της δημοκρατίας.

Όσα σκονάκια, όμως, και να στείλει ο κ. Μητσοτάκης στα Μέσα που τον λιβανίζουν, δυστυχώς – για όλους μας – οι πολίτες βιώνουν πλέον καθημερινά τις πληγές από τις δραματικές επιπτώσεις της αδράνειάς του.”

Πέτσας για Τσίπρα: Εξ’ ιδίων ας μην κρίνει τα αλλότρια

Με αφορμή την ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα στο Facebook που κάνει λόγο “για εντολές Μητσοτάκη στον φιλοκυβερνητικό τύπο” ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας σχολιάζει πως “αυτό που εμφανίζει ως δήθεν γραμμή ο κ. Τσίπρας, είναι όσα είπε δημόσια ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου”

“Ο κ. Τσίπρας έκανε ανάρτηση για να πει ότι “δήθεν ο κ. Μητσοτάκης δίνει εντολές στον φιλοκυβερνητικό Τύπο”. Εξ’ ιδίων ας μην κρίνει τα αλλότρια, τονίζει ο Στέλιος Πέτσας προσθέτοντας ότι “γιατί αυτό που εμφανίζει ως δήθεν γραμμή ο κ. Τσίπρας, είναι όσα είπε δημόσια ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, χαρακτηρίζοντας συστηματική και απαράδεκτη τη στοχοποίηση του καθηγητή κ. Σωτήρη Τσιόδρα”.

“Ο κ. Τσίπρας ας αφήσει τις υπεκφυγές και ας απαντήσει ευθέως: κ. Τσίπρα επικροτείτε την επίθεση που δέχεται από βουλευτές σας και από το κόμμα σας ο κ. Τσιόδρας;” καταλήγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.