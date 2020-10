Τρύφωνας Σαμαράς κορoνοϊός: Αποκαλύπτει με βίντεο πως είναι θετικός

Τρύφωνας Σαμαράς κορoνοϊός: Ο Τρύφωνας Σαμαράς που φέτος εκτός από το Style me Up συμμετέχει και στο Just the 2of Us, βρέθηκε θετικός στον Covid 19. Ο γνωστός κομμωτής έκανε την αποκάλυψη με ένα βίντεο στο Instagram.

«Καλό σας βράδυ. Δυστυχώς σήμερα, πριν από λίγο, διαγνώστηκα ότι είμαι θετικός στον Covid. Παρά τα τόσα τεστ που κάναμε στο J2US και στο Style Me Up είναι πάρα πολύ εύκολο να κολλήσεις. Αισθάνομαι καλά τώρα, είχα λίγο πυρετό αλλά όλα καλά. Σας αγαπώ καλό βράδυ» λέει ο Τρύφωνας Σαμαράς στο βίντεο που ανέβασε.

Θυμίζουμε πως τις προηγούμενες ημέρες, στην παραγωγή του Just the 2 of Us είχαν βρεθεί άλλα δυο θετικά κρούσματα και προκειμένου να προστατευτεί η υγεία όλων δεν θα πραγματοποιηθεί το live του Σαββάτου.