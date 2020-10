Επίθεση στην Καμπούλ: Δεκάδες νεκροί, μαθητές μεταξύ αυτών

Επίθεση στην Καμπούλ: Τουλάχιστον 24 άνθρωποι, ανάμεσά τους έφηβοι μαθητές, σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας σε εκπαιδευτικό κέντρο στην Καμπούλ, δήλωσαν σήμερα Αφγανοί αξιωματούχοι. Ο Τάρεκ Άριαν, εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών, δήλωσε ότι οι φρουροί ασφαλείας ταυτοποίησαν τον βομβιστή ο οποίος πυροδότησε τα εκρηκτικά που έφερε στον δρόμο έξω από το κέντρο επιμόρφωσης Κάουσαρ-ε- Ντάνις στο δυτικό τμήμα της αφγανικής πρωτεύουσας. «Ένας καμικάζι που ήθελε να εισέλθει σε ένα εκπαιδευτικό κέντρο αναγνωρίστηκε από τους φρουρούς. Πυροδότησε τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος στον δρόμο που οδηγούσε στο κέντρο, προτού καταφέρει να μπει», εξήγησε ο αξιωματούχος.

Τα περισσότερα θύματα ήταν μαθητές ηλικίας 15 με 26 ετών, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας. Εξάλλου 57 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την έκρηξη, επεσήμανε το υπουργείο Εσωτερικών. Εκπρόσωπος των Ταλιμπάν αρνήθηκε μέσω Twitter ότι η οργάνωση ευθύνεται για την επίθεση, η οποία σημειώθηκε σε μια ευαίσθητη χρονική στιγμή καθώς αντιπροσωπείες από τους αντάρτες και την κυβέρνηση του Αφγανιστάν συναντώνται στην Ντόχα του Κατάρ με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας. Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση μέσω του Telegram, χωρίς ωστόσο να προσφέρει στοιχεία για να στηρίξει τον ισχυρισμό του. Η επίθεση, την οποία καταδίκασε το ΝΑΤΟ και η αφγανική κυβέρνηση, σημειώθηκε σε μια συνοικία της δυτικής Καμπούλ όπου ζουν κυρίως μέλη της σιιτικής μειονότητας των Χαζάρα, η οποία έχει γίνει συχνά στο παρελθόν στόχος οργανώσεων όπως το Ισλαμικό Κράτος.

Video: Aftermath of a suicide attack that targeted an educational center in the west of #Kabul on Saturday evening, killing at least 18, according to officials. #Afghanistan pic.twitter.com/V4EwpFKkxi

Καθηγητής στο Κάουσαρ-ε-Ντάνις, που ζήτησε να μην κατονομαστεί για λόγους ασφαλείας, δήλωσε ότι ο ίδιος και συνάδελφοί του είναι σοκαρισμένοι από την επίθεση εναντίον ενός εκπαιδευτικού κέντρου που προετοιμάζει χιλιάδες παιδιά για την ανώτατη εκπαίδευση. Η επίθεση αυτή σημειώθηκε την ώρα που τις τελευταίες εβδομάδες σφοδρές μάχες μαίνονται σε πολλές επαρχίες του Αφγανιστάν, με αποτέλεσμα να έχουν εκτοπιστεί χιλιάδες άμαχοι.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν ζήτησε σήμερα μέσω Twitter την άμεση μείωση της βίας και την επιτάχυνση της ειρηνευτικής διαδικασίας, αναφερόμενος στην αυξανόμενη βία στη χώρα, περιλαμβανομένου ενός αεροπορικού βομβαρδισμού του αφγανικού στρατού που προκάλεσε τον θάνατο 12 παιδιών.

The victims of yesterday's suicide attack near an educational institution in #Kabul's Dasht-e-Barchi were buried in Golzar-e Shohadaye Danayee hill.

Most victims were young students & teenagers.#ISK (#Daesh) claimed responsibility for the attack.#Afghanistan https://t.co/kRUxswjeCW pic.twitter.com/acF6VaISK8

