Σφήκες δολοφόνοι – ΗΠΑ: Εντομολόγοι βρήκαν την πρώτη σφηκοφωλιά στις ΗΠΑ

Σφήκες δολοφόνοι – ΗΠΑ: Αυτό που εντομολόγοι και ντόπιοι κάτοικοι φοβόντουσαν έγινε. Η ασιατική τεράστια σφήκα φτιάχνει πλέον σφηκοφωλιές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα στελέχη της γεωργικής υπηρεσίας βρήκαν μια σφηκοφωλιά στο Μπλέιν, μια πόλη κοντά στα σύνορα ΗΠΑ-Καναδά. Όπως αναφέρει ο τηλεοπτικός σταθμός WSDA, εντομολόγοι έβαλα συσκευές εντοπισμού σε τρεις σφήκες, που τους οδήγησαν έτσι στη φωλιά, την Πέμπτη το απόγευμα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ήταν και πάλι στο Μπλέιν, όταν τον Δεκέμβρη του 2019 έγιναν οι πρώτες θεάσεις των συγκεκριμένων επικίνδυνων εντόμων, στις ΗΠΑ.

Οι τεράστιες ασιατικές σφήκες έχουν μήκος πάνω από 5 εκατοστά και είναι οι μεγαλύτερες του είδους τους. Το φυσικό περιβάλλον τους είναι η ανατολική Ασία. Πέρα από το εξαιρετικά επώδυνο τσίμπημά τους και την επιθετική συμπεριφορά τους, οι αποκαλούμενες «τεράστιες σφήκες δολοφόνοι» επιτίθενται σε κυψέλες μελισσών. Εκεί δαγκώνουν τις μέλισσες με τις δυνατές δαγκάνες τους και τις κόβουν στα δυο, για να τις ταΐσουν μετά στις προνύμφες τους, στην σφηκοφωλιά. Μια χούφτα τεράστιες σφήκες μπορεί να καταστρέψει μια ολόκληρη κυψέλη μέσα σε λίγες ώρες.

The look on this thing’s face 😬 pic.twitter.com/zl5zEgyrti

The rumors are true – our entomologists located the first-ever #AsianGiantHornet nest in the U.S. late yesterday. Press conference at 2 p.m. pic.twitter.com/oXuE6urXff

