Νάπολη απαγόρευση κυκλοφορίας: Επεισόδια από διαδηλωτές

Νάπολη απαγόρευση κυκλοφορίας: Εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν την Παρασκευή το βράδυ από την έδρα της Περιφέρειας της Καμπανίας, στη Νάπολη, διαμαρτυρόμενοι κατά της απαγόρευσης κυκλοφορίας που ετέθη σε ισχύ, στην μεγαλούπολη του ιταλικού Νότου, από τις 11 το βράδυ.

Διαδηλωτές πέταξαν καπνογόνα και κροτίδες, ενώ μεγάλος αριθμός πολιτών που δεν σεβάστηκε την απαγόρευση, συγκεντρώθηκε και στη παραλιακή λεωφόρο της πόλης. Δεν έλειψαν στιγμές έντασης με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Ο περιφερειάρχης της Καμπάνιας, Βιντσέντσο Ντε Λούκα, πάντως, ανακοίνωσε ότι θα κηρύξει την περιοχή σε lockdown, διότι θεωρεί ότι η Καμπάνια και ολόκληρη η Ιταλία “βρίσκονται ένα βήμα πριν την τραγωδία” λόγω του κορονοϊού.

BREAKING – Thousands of Italian people in various areas of #Naples taking it to the streets and breaking the #COVID19 curfew that started tonight in #Italy. pic.twitter.com/E21z48Kffh

