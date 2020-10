ΕΕ Brexit – Τζόνσον: «Το Λονδίνο “σημειώνει με ενδιαφέρον” τα σχόλια Μπαρνιέ»

ΕΕ Brexit – Τζόνσον: Η Βρετανία ανέφερε σήμερα ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκανε σχόλια «με σημαντικό τρόπο» για τα ‘αγκάθια’ στις συζητήσεις για μια εμπορική συμφωνία και ότι οι διαπραγματευτές θα συνομιλήσουν αργότερα σήμερα. «Σημειώνουμε με ενδιαφέρον ότι ο διαπραγματευτής της ΕΕ, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα το πρωί, σχολίασε με σημαντικό τρόπο τα θέματα πίσω από τις τωρινές δυσκολίες στις συνομιλίες μας», δήλωσε εκπρόσωπος από το γραφείο του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον. «Εξετάζουμε προσεκτικά αυτά που ειπώθηκαν». Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της ΕΕ για το Brexit Μισέλ Μπαρνιέ δήλωσε σήμερα ότι μια συμφωνία συνεχίζει να είναι πιθανή πριν από το τέλος του έτους. «Ο χρόνος είναι εξαιρετικά σημαντικός….Μαζί με τους Βρετανούς εταίρους μας, πρέπει να βρούμε λύσεις στα πιο δύσκολα σημεία», δήλωσε ο Μπαρνιέ, με τα σχόλιά του να οδηγούν σε άνοδο την ισοτιμία της στερλίνας.

Το Λονδίνο είπε αυτή την εβδομάδα ότι δεν έχει νόημα να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις εάν δεν υπάρξει θεμελιώδης αλλαγή προσέγγισης από τις Βρυξέλλες. Το ευρωπαϊκό μπλοκ θεωρεί ότι η κίνηση αυτή είναι μπλόφα από την πλευρά του Τζόνσον αλλά έτεινε επίσης κλάδο ελαίας, κάνοντας λόγο για κυριαρχία του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και την προθυμία της ΕΕ να συνομιλήσει εντατικά, για όλα τα θέματα και επί συγκεκριμένων νομικών κειμένων. Ο Μπαρνιέ και ο Βρετανός ομόλογός του Ντέιβιντ Φροστ αναμένεται να έχουν τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα στις 17.00 ώρα Ελλάδας.

Μετά από το Brexit του περασμένου Μαρτίου, οι ισχύοντες όροι για τις εμπορικές συναλλαγές της Βρετανίας με την ΕΕ λήγουν σε 10 εβδομάδες και χωρίς μια νέα συνθήκη δεν θα υπάρχουν πλέον εγγυήσεις για απρόσκοπτες εμπορικές σχέσεις.

Θέλοντας να αποφύγει την όποια υπαιτιότητα, το ευρωπαϊκό μπλοκ είναι έτοιμο να διαπραγματευθεί έως τα μέσα Νοεμβρίου, αλλά στη συνέχεια πρέπει η όποια συμφωνία να επικυρωθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν τελειώσει ο χρόνος.

«Οι πόρτες μας παραμένουν ανοικτές και θα παραμείνουν ανοικτές έως την τελευταία ημέρα», δήλωσε ο Μπαρνιέ. «Αλλά χρειάζονται δύο για να επιτευχθεί μια συμφωνία».

🇪🇺🇬🇧 Our principles respect UK sovereignty. An agreement is possible if we are both ready to work constructively & in a spirit of compromise over the next days, on the basis of legal texts. Time is short.

My statement @Europarl_EN, w/ @MarosSefcovic:https://t.co/1UENUL0hOv

— Michel Barnier (@MichelBarnier) October 21, 2020