GNTM 3 19/10: Τι θα δούμε σήμερα Δευτέρα

GNTM 3 19/10: Η νέα εβδομάδα ξεκινά και φυσικά θα δούμε και ένα νέο επεισόδιο από το GNTM 3. Τα νεαρά μοντέλα επιστρέφουν στο σπίτι με το ανανεωμένο τους look μετά το Makeover. Η Ειρήνη και η Λία, τα δυο κορίτσια με τη μεγαλύτερη αλλαγή στην εξωτερική τους εμφάνιση, κοιτάζονται στον καθρέφτη και προσπαθούν να συνηθίσουν τη νέα τους εικόνα.

Η Ειρήνη δυσκολεύεται να το αποδεχτεί και κυκλοφορεί με κουκούλα μέσα στο σπίτι γεγονός που δεν ενοχλεί τον Κωνσταντίνο, ο οποίος σκέφτεται να ακολουθήσει την ίδια τακτική. Δε συμβαίνει όμως το ίδιο και με την Ίριδα, η οποία φαίνεται να ενοχλείται από την στάση της συμπαίκτριάς της δηλώνοντας on camera: «Άμα θέλει να μείνει να βγάλει την εικόνα και να το ζήσει. Δεν καταλαβαίνω γιατί έχει κολλήσει τόσο πολύ».

Από την άλλη πλευρά, η Ειρήνη δικαιολογεί αυτή της τη στάση της..

«Την κουκούλα θα τη βγάλω μόλις μάθω πώς να φτιάχνω το μαλλί μου. «Πετάνε» πίσω πολλά και θέλω να ρωτήσω για να μάθω. Θα δούμε πώς θα πάει». Στη συνέχεια, στο αποκλειστικό απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή «Στη φωλιά των Κου Κου», οι διαγωνιζόμενοι στέκονται μπροστά από τον Άγγελο Μπράτη, τη Ζενεβιέβ Μαζαρί και τον Γιώργο Καράβα, οι οποίοι τους δίνουν οδηγίες για το νέο concept της φωτογράφισης.

Βέβαια, ο Άγγελος Μπράτης σπεύδει να σχολιάσει πως υπάρχει μία χημεία ανάμεσα στον Σήφη και τη Μαρινέλα με το νεαρό μοντέλο να δηλώνει πως νιώθει πολύ άνετα δίπλα του. Λίγο πριν αποχωρήσουν από το σετ η Ζενεβιέβ προσθέτει με τον δικό της μοναδικό τρόπο: «Love is in the air».

GNTM 3: Κάποιος ή κάποια θα πρέπει, σίγουρα, να αποχωρήσει στο αποψινό επεισόδιο

Σήμερα, ωστόσο, Δευτέρα 19/10, τα 16 μοντέλα που έχουν μείνει στο σπίτι του GNTM 3, αναμένεται να ποζάρουν μπροστά από τον φακό του Δημήτρη Σκουλού, με το ανανεωμένο τους look.

Η δοκιμασία αποχώρησης θα είναι μία καμπάνια γυαλιών και ρολογιών με concept… κινηματογραφική σκηνή από ταινία!

Ποιος ή ποια, λοιπόν, θα έχει την καλύτερη και ποιος τη χειρότερη επίδοση στην αποψινή φωτογράφιση που θα προβληθεί το βράδυ της Δευτέρας;

Κάποιος/-α θα πρέπει, σίγουρα, να αποχωρήσει…