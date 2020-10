Ελισάβετ Αϊνατζόγλου My Style Rocks: Στη “μάχη” του στιλ η πρώην παίκτρια του Survivor

Ελισάβετ Αϊνατζόγλου My Style Rocks: Όπως κάθε εβδομάδα έτσι και αυτή, μια καινούργια παίκτρια μπήκε στο My Style Rocks, προκειμένου να ριχτεί στη «μάχη» του στιλ. Αυτή τη φορά στο ριάλιτι μόδας του ΣΚΑΪ, μετά την Αρτεμη Καραβουσιάνη, μπήκε μια πρώην παίκτρια του Survivor! Πρόκειται για την Ελισάβετ Αϊνατζόγλου, η οποία είχε ταξιδέψει στον Αγιο Δομίνικο το 2017. Η νέα παίκτρια του My Style Rocks γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε Δημοσιογραφία και Οικονομικές επιστήμες και αυτή την περίοδο κάνει την εξειδίκευσή της στο Μάρκετινγκ. Είναι commercial model και αρθρογράφος σε στήλη μόδας και ομορφιάς σε γνωστό site. Αγαπάει τη μόδα και ασχολείται με τον χώρο από μικρή ηλικία, αφού από παιδί πήγαινε σε castings για διαφημιστικά, ενώ μεγαλώνοντας έχει συμμετάσχει σε αρκετά βίντεο κλιπ γνωστών Ελλήνων καλλιτεχνών.

Στον ελεύθερο χρόνο της ασχολείται με τον στίβο, τη γυμναστική και την ιππασία και για τον λόγο αυτό είχε πάρει μέρος στο Survivor. Δήλωσε συμμετοχή στο My Style Rocks για να δείξει στον κόσμο, την κριτική επιτροπή αλλά και τις συμπαίκτριές της το ξεχωριστό στιλ και τη μοναδική προσωπικότητά που διαθέτει. Της αρέσει να πειραματίζεται και να δοκιμάζει συνεχώς πολλά και διαφορετικά outfits. Στην καθημερινότητά της ντύνεται casual. Φαντάζεται τον εαυτό της στον τελικό και πιστεύει πως θα είναι η νικήτρια του My Style Rocks γιατί όπως δηλώνει χαρακτηριστικά ήρθε στον διαγωνισμό για να κερδίσει και θα κάνει τα πάντα για να το καταφέρει.