S 400 Τουρκία: Η Άγκυρα εκτόξευσε τρεις πυραύλους σε πεδίο δοκιμών

S 400 Τουρκία: H Τουρκία για πρώτη φορά προέβη σε δοκιμές των ρωσικής κατασκευής αμυντικών συστημάτων S-400, στην περιοχή της Σινώπης, εκτοξεύοντας συγκεκριμένα τρεις από τους εν λόγω πυραύλους, μεταδίδει το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS επικαλούμενο στρατιωτική- διπλωματική πηγή. “Στις ασκήσεις πραγματοποιήθηκαν εκτοξεύσεις τριών πυραύλων S-400. Όλοι τους έπληξαν επιτυχώς τους ορισθέντες στόχους” δήλωσε η εν λόγω πηγή στο ρωσικό πρακτορείο ειδησεογραφικό πρακτορείο. Ο ρωσικός εξαγωγικός οργανισμός οπλικών συστημάτων Rosoboronexport δεν σχολίασε την πληροφορία αυτή.

Στις 14 Οκτωβρίου η Διεύθυνση Ωκεανογραφίας του Πολεμικού Ναυτικού της Τουρκίας ανακοίνωσε την πρόθεση της Άγκυρας να προβεί σε βολές κατά την διάρκεια ναυτικών ασκήσεων στο διάστημα 16-17 Οκτωβρίου. Σήμερα το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι κατά την διάρκεια των ασκήσεων πραγματοποιήθηκαν εκτοξεύσεις πυραύλων. Το βίντεο, που έχει τραβηχτεί στην παραλιακή πόλη Σινώπη, δείχνει μια στενή στήλη καπνού να υψώνεται στον γαλανό ουρανό. Τις τελευταίες ημέρες η Τουρκία είχε εκδώσει αναγγελίες που περιόριζαν τη χρήση του εναέριου χώρου και των υδάτων στα ανοικτά των παραλίων ώστε να επιτραπούν δοκιμαστικές εκτοξεύσεις.

Πολίτες της Σινώπης κατέγραψαν με τις κάμερες των κινητών τους τον καπνό που άφησε ο πύραυλος, με τις εικόνες των βίντεο που κατέγραψαν την άσκηση να κάνουν τον γύρο των Social Media.

BREAKING – #Turkey has just conducted its first S-400 test in Sinop: pic.twitter.com/VinM9uSZjf

— Charles Lister (@Charles_Lister) October 16, 2020