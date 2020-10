ΗΠΑ – Ελληνοτουρκικά: Μήνυμα Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Τουρκίας – «Σταματήστε τώρα»

ΗΠΑ – Ελληνοτουρκικά: Θέση κατά της Τουρκίας για τη συνεχιζόμενη προκλητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο πήρε ξανά το Στέιτ Ντιπάρτμεντ το μεσημέρι της Τρίτης. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η εκπρόσωπος Τύπου, Μόργκαν Όρταγκους, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αποδοκιμάζει τις νέες τουρκικές Navtex και ζητά από την Τουρκία να τερματίσει τις προκλήσεις, ώστε να ξεκινήσει διάλογος με την Ελλάδα.

Αναλυτικά, αναφέρει: «Οι ΗΠΑ αποδοκιμάζουν την ανακοίνωση της Τουρκίας για ανανέωση της δραστηριότητας που σχετίζεται με έρευνες σε περιοχές όπου η Ελλάδα κατέχει επίσης δικαιοδοσία στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ανακοίνωση της Τουρκίας αυξάνει μονομερώς τις εντάσεις στην περιοχή και εσκεμμένα περιπλέκει την επανάληψη κρίσιμων διερευνητικών συνομιλιών μεταξύ των συμμάχων μας του ΝΑΤΟ, Ελλάδας και Τουρκίας. Ο εξαναγκασμός, οι απειλές, ο εκφοβισμός και η στρατιωτική δραστηριότητα δεν θα επιλύσουν τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι μονομερείς ενέργειες δεν μπορούν να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη και δεν θα παράγουν διαρκές λύσεις. Προτρέπουμε την Τουρκία να τερματίσει αυτήν την πρόκληση και να επιτρέψει να ξεκινήσουν διερευνητικές συνομιλίες με την Ελλάδα».

The U.S. deplores Turkey's announcement of renewed Turkish survey activity in areas where Greece also asserts jurisdiction in the Eastern Mediterranean. We strongly urge Turkey to end this calculated provocation and allow exploratory talks with Greece. https://t.co/Oc8zyJssj6

— Morgan Ortagus (@statedeptspox) October 13, 2020