Ναγκόρνο Καραμπάχ εκεχειρία: Βομβαρδισμοί στο Στεπανακέρτ, στα “χαρτιά” η συμφωνία

Ναγκόρνο Καραμπάχ εκεχειρία: Στόχος βομβαρδισμών έγινε το βράδυ του Σαββάτου η πόλη Στεπανακέρτ, η περιφερειακή πρωτεύουσα του Ναγκόρνο Καραμπάχ που τελεί υπό τον έλεγχο των Αρμενίων αυτονομιστών, παρά την εκεχειρία που θεωρητικά τηρείται από το πρωί. Επτά βαριές εκρήξεις ακούστηκαν γύρω στις 23:30 τοπική ώρα, σείοντας όλη την πόλη. Αμέσως μετά, οι σειρήνες ήχησαν για αρκετά λεπτά καλώντας τους κατοίκους να πάνε στα υπόγεια και στα καταφύγια. Οι βομβαρδισμοί έγιναν παρά την εκεχειρία μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν, η οποία θεωρητικά τέθηκε σε ισχύ έπειτα από διαπραγματεύσεις και υπό την αιγίδα της Ρωσίας μετά δύο εβδομάδες σφοδρών μαχών για την αυτονομιστική περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο ειδήσεων, η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν αλληλοκατηγορούνταν ότι παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ κατά τη διάρκεια της ημέρας, έπειτα από διαπραγμάτευση με τη Μόσχα, μετά σχεδόν δύο εβδομάδες σφοδρών μαχών για την αυτονομιστική περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Οι υπουργοί Εξωτερικών της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν συμφώνησαν, με ρωσική διαμεσολάβηση, σε μια εκεχειρία έπειτα από διαπραγματεύσεις δέκα και πλέον ωρών που ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Μόσχα. Αυτή η ανθρωπιστική εκεχειρία αναμένεται να επιτρέψει την ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου και των σορών των θυμάτων.

Αμέσως μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας, το αρμενικό υπουργείο Άμυνας κατηγόρησε τις αζερικές δυνάμεις ότι “εξαπέλυσαν επίθεση στις 12.05. Η Αρμενία παραβιάζει κατάφωρα την εκεχειρία”, απάντησε ο στρατός του Αζερμπαϊτζάν. Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν επίσης για επιθέσεις αμέσως μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας.

⚡️⚡️⚡️Correct me if I’m wrong, but here’s today’s dash cam video showing cluster munition strikes in #Stepanakert#NagornoKarabakh #Karabakh #Armenia #Azerbaijan pic.twitter.com/l5iRwENvt6

— Igor Zhdanov (@IgorZhdanovRT) October 4, 2020