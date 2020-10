Blackpink ντοκιμαντέρ Netflix: Κυκλοφόρησε το επίσημο trailer

Blackpink ντοκιμαντέρ Netflix: Δικό της ντοκιμαντέρ στο Netflix θα έχει η νοτιο-κορεατική μπάντα Blackpink. Πριν από λίγες ημέρες δόθηκε στη δημοσιότητα το τρέιλερ για το «Blackpink: Light Up the Sky», το οποίο στις 14 Οκτωβρίου θα είναι διαθέσιμο στις υπηρεσίες streaming. Σε σκηνοθεσία Caroline Suh – έχει ήδη σκηνοθετήσει τη σειρά ντοκιμαντέρ «Salt, Fat, Acid, Heat» για το Netflix – και παραγωγή της Cara Mones, το ντοκιμαντέρ παρακολουθεί τις Jisoo, Jennie, Rosé και Lisa των Blackpink να κάνουν τουρνέ σε sold out στάδια και να ετοιμάζονται να γίνουν το πρώτο νοτιο-κορεατικό γυναικείο συγκρότημα που θα παίξει στο φεστιβάλ Coachella στην Καλιφόρνια, το 2019, όπως σημειώνει το Rolling Stone.

«Αυτό που ήθελα είναι να δει ο κόσμος τη δυναμική μας» λέει η Jennie στο τρέιλερ, δίνοντας συνέντευξη μπροστά σε κάμερα. Το ντοκιμαντέρ εξερευνά το παρελθόν καθενός μέλους της μπάντας, την ίδρυση του συγκροτήματος το 2016, τη σχέση τους με τον κόσμο των φανατικών θαυμαστών τους – είναι γνωστοί ως BLINKs – αλλά έχει και μια καλή δόση κεφάτων περιστατικών: στο τέλος τού τρέιλερ, η Jisoo και η Jennie ξεκινούν, χωρίς μεγάλη επιτυχία, να φτιάξουν γλειφιτζούρια στο σπίτι. Την προηγούμενη εβδομάδα κυκλοφόρησε το τελευταίο LP των Blackpink, με τίτλο «The Album» (Τα οκτώ τραγούδια περιλαμβάνουν συνεργασίες με Cardi B και Selena Gomez).