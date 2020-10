Κάνιε Γουέστ – Τραμπ: Προσεύχομαι για την πλήρη ανάρρωσή του

Κάνιε Γουέστ – Τραμπ: Ο Κάνιε Γουέστ προσεύχεται για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ που δίνουν μάχη με τον κορoνοϊό. Το Σάββατο, ο Αμερικανός ράπερ δημοσίευσε ένα tweet καλώντας για ενότητα. «Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ευγένεια σε όλους τους τομείς. Πρέπει και θα ενωθούμε στο όνομα του Ιησού» έγραψε. «Προσεύχομαι για την πλήρη ανάρρωση του προέδρου Τραμπ και της Μελάνια, όπως θα έκανα για τον Τζο και τη Τζιλ Μπάιντεν αν είχαν προσβληθεί, και για οποιονδήποτε άλλο, από την COVID-19» πρόσθεσε.

Ο 43χρονος ράπερ έχει εκφράσει εδώ και καιρό τον θαυμασμό του για τον Τραμπ, φορά συχνά καπέλο με το σύνθημα «Make America Great Again» (Ας Κάνουμε την Αμερική Σπουδαία Ξανά) και δηλώνει δημόσια την υποστήριξή του στον πρόεδρο των ΗΠΑ.

