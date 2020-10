Μητσοτάκης – Στόλτενμπεργκ: Η Τουρκία να κλείσει το δρόμο της κρίσης

Μητσοτάκης – Στόλτενμπεργκ: Μήνυμα στην Τουρκία ότι εναπόκειται στην ίδια να κλείσει το δρόμο της κρίσης και να ανοίξει το δρόμο της λύσης έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ. «Εμείς είμαστε έτοιμοι να τη συναντήσουμε στον δεύτερο δρόμο και είμαι αισιόδοξος ότι αυτόν τον δρόμο θα ακολουθήσουμε γιατί είναι προς όφελος των λαών μας» είπε ο κ. Μητσοτάκης. «Υποδεχόμαστε θετικά ένα πρώτο βήμα της αποκλιμάκωσης της πρόσφατης έντασης. Μένει να φανεί αν πρόκειται για ειλικρινή κίνηση ή για πρόσκαιρό ελιγμό και αν είναι μέρος πολιτικής που σέβεται το διεθνές δίκαιο ή ένα φωτεινό διάλειμμα» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

«Προσδοκούμε συνέχεια και συνέπεια απο τους γείτονες και περιμένουμε τον ορισμό ημερομηνίας έναρξης διερευνητικών επαφών» πρόσθεσε. Συνεχίζοντας τις αναφορές του στην Τουρκία ο κ. Μητσοτάκης παρατήρησε ότι «όταν αμφισβητεί τα δικαιώματα του ενός ανοίγει ο δρόμος της αμφισβήτησης και των δικαιωμάτων των άλλων. Δεν είναι ένα θέμα θέμα διμερές αλλά αφορά όλους τους εταίρους του βορειοατλαντικού συμφώνου». «Πρόκειται για μια πρόκληση στην Ευρώπη σε μια περιοχή που την αφορά ιδιαίτερα» συνέχισε ο πρωθυπουργός παραθέτοντας ως χαρακτηριστικό δείγμα επιλογών της Άγκυρας «που στρέφονται κατά των δικαιωμάτων του ΝΑΤΟ την απόκτηση των πυραύλων S-400».

«Επανέλαβα στον Γενικό Γραμματέα ότι η Ελλάδα όσο πιστή παραμένει στα εθνικά της δίκαια τόσο σταθερά επιδιώκει την ειρηνική επίλυση των διαφορών». Η Ελλάδα, είπε ο κ. Μητσοτάκης, είναι έτοιμη για διάλογο σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου αλλά και την αρχή της αλληλεγγύης ενώ υπηρετεί με προσήλωση την αποχή από κάθε απειλή χρήσης βίας όπως προβλέπει η ιδρυτική συνθήκη.

Υπογράμμισε, δε, για μια ακόμη φορά ότι το μόνο αντικείμενο των διερευνητικών επαφών Ελλάδας-Τουρκίας είναι ο ορισμός θαλασσίων ζωνών.

Είχε προηγηθεί η κατ’ ιδίαν συνάντηση του κ. Στόλτενμπεργκ με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και διευρυμένη σύσκεψη στην οποία μετείχαν ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας και η επικεφαλής του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού, Ελένη Σουρανή. Λίγο μετά τις 10 το πρωί ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας παρέθεσε πρόγευμα εργασίας στον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ παρουσία και του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, η διαδικασία διαλογισμού για το μέλλον της Συμμαχίας, καθώς και άλλα ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

