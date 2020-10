Microsoft επένδυση Ελλάδα: Με μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Τwitter, ο πρόεδρος της Microsoft, Μπραντ Σμιθ, ευχαρίστησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη συνεργασία στην υλοποίηση της μεγάλης επένδυσης της εταιρείας στην Ελλάδα. «Ευχαριστώ για την ευκαιρία να συνεισφέρουμε στην ανάπτυξη της Ελλάδας», γράφει στην ανάρτησή του ο κ. Σμιθ, απαντώντας στην ανάρτηση που έκανε νωρίτερα ο πρωθυπουργός, με την οποία σημείωνε:

«Είναι μια σημαντική μέρα για την Ελλάδα, καθώς η Microsoft ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη επένδυσή της στα 28 χρόνια που δραστηριοποιείται εδώ. Μια επένδυση με πολυεπίπεδη οικονομική σημασία, αλλά και μεγάλη κοινωνική ανταποδοτικότητα. Μπραντ Σμιθ σε ευχαριστώ για την ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και στους ανθρώπους της Ελλάδας».

Thank you for the opportunity to contribute to the success of Greece. pic.twitter.com/54yihXJl55

