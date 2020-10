Τραμπ – εκλογές ΗΠΑ 2020: Παρά τον κορονοϊό κάνει προεκλογική εκστρατεία μέσω Twitter

Τραμπ – εκλογές ΗΠΑ 2020: Δεκαεπτά tweets σε μια ώρα έκανε ο ασθενής από κορονοϊό Ντόναλντ Τραμπ, μέσα από το νοσοκομείο που νοσηλεύεται έχοντας διαγνωστεί με τον θανατηφόρο ιό. Και όλα καταλήγουν με την προτροπή να τον ψηφίσουν. Αγνοώντας την κριτική για την προηγούμενη απόφασή του να εγκαταλείψει το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται για να κάνει μια “ξαφνική επίσκεψη” στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί αp’ έξω, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκίνησε μία “καταιγίδα” αναρτήσεων στο Twitter.

Μέσα σε μία ώρα, ο Τραμπ έκανε tweet συνολικά 17 φορές, αλλά δεν έκανε καμία αναφορά για τη βόλτα του έξω από το στρατιωτικό νοσοκομείο Walter Reed, προτρέποντας τους υποστηρικτές του να ψηφίσουν στις προσεχείς εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Στο τελευταίο που ανέβασε προτρέπει τους ψηφοφόρους σε Αριζονα, Φλώριδα, Γεωργία, Οχάϊο και Τέξας να σπεύσουν να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους.

Virginia Voters! Your Governor wants to obliterate your Second Amendment. I have stopped him. I am the only thing between you and your Second Amendment. Working hard in Virginia. It’s IN PLAY. Better Vote for your favorite President, or wave goodbye to low taxes and gun rights!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020