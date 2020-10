Μπόρις Τζόνσον κιλά: Ο κορονοϊός, έβαλε τον Βρετανό πρωθυπουργό στον… σωστό δρόμο

Μπόρις Τζόνσον κιλά: Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, που ασθένησε βαριά από τον νέο κορονοϊό περηφανεύεται (και καλά κάνει) πως νιώθει «περισσότερο σε φόρμα», αφού ακολούθησε πρόγραμμα δίαιτας, αφότου νοσηλεύθηκε. Ο 56χρονος ηγέτης πέρασε τρεις νύχτες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας τον Απρίλιο, όταν προσβλήθηκε από τον νέο κορωνοϊό, και τα ερωτήματα σχετικά με τις επιπτώσεις της ασθένειας στην υγεία του συνεχίζονται εδώ και μήνες. «Νιώθω περισσότερο σε φόρμα» σε σύγκριση με το παρελθόν, διαβεβαίωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός, απαντώντας στο ερώτημα ενός δημοσιογράφου σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, έπειτα από μια ομιλία που εκφώνησε για την εκπαίδευση.

«Όταν έχεις φθάσει σε ένα βάρος περίπου 111 κιλών, όπως είχα εγώ, για ύψος περίπου 1,78, είναι ίσως καλή ιδέα να χάσεις βάρος. Αυτό έκανα εγώ. Και αισθάνομαι πολύ καλύτερα». «Διστάζω να δώσω συμβουλές, αλλά η απώλεια βάρους είναι κάτι πολύ καλό», δήλωσε ο Τζόνσον, που δεν αποκάλυψε ποιο είναι το βάρος του τώρα.

Ένας άνδρας με το βάρος και το ύψος που ανέφερε ο Μπόρις Τζόνσον, θα είχε δείκτη σώματος 34,9 και θα θεωρούνταν υπέρβαρος, σύμφωνα με τη Δημόσια Υπηρεσία Υγείας της Βρετανίας. Φυσικά, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μπόρις Τζόνσον καυχιέται ότι η υγεία του βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Είχε μάλιστα κάνει και κάμψεις μπροστά σε δημοσιογράφους, για να αποδείξει την καλή φυσική του κατάσταση. Πρόσφατα, ο φωτογραφικός φακός τον κατέγραψε ενώ έτρεχε μαζί με έναν προπονητή στο πάρκο Σεντ Τζέιμς, κοντά στην Ντάουνινγκ Στριτ.

A photo of you doing press ups isn't proof that you can do them. A video is what you need @BorisJohnson pic.twitter.com/jsizC9nmjk

Το καλοκαίρι και μετά τη σοβαρή περιπέτεια που τον “έστειλε” στη ΜΕΘ, ο Βρετανός πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες να χάσουν “μερικά κιλά” παραθέτοντας το δικό του παράδειγμα για την μάχη που έδωσε για να αδυνατίσει πριν νοσήσει από covid-19 με στόχο να τους ενθαρρύνει να αθλούνται περισσότερο. Η κυβέρνηση της χώρας παρουσίασε την εκστρατεία “Καλύτερη Υγεία” με την δέσμευση να αντιμετωπίσει “την ωρολογιακή βόμβα της παχυσαρκίας” μέσω της απαγόρευσης των διαφημίσεων των πρόχειρων γευμάτων πριν από τις 21:00, μέσω της αναγραφής των θερμίδων στις συσκευασίες τροφίμων και μέσω της κατάργησης των προσφορών “1+1” στα τρόφιμα.

Από την πλευρά της η υφυπουργός Υγείας Έλενα Γουέιτλι δήλωσε ότι οι Βρετανοί θα πρέπει να τρώνε λιγότερο καθώς η παχυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνο να καταλήξει κάποιος από την covid-19. Επισήμανε, μάλιστα, ότι όσοι έχουν Δείκτη Μάζας Σώματος άνω του 40 διατρέχουν διπλάσιο κίνδυνο να πεθάνουν από την νόσο που προκαλεί ο κορονοϊός.

“Ανέκαθεν ήθελα να χάσω βάρος, χρόνια και χρόνια, και όπως πολλοί άνθρωποι δίνω μάχη με το βάρος μου, έχω σκαμπανεβάσματα. Αλλά από τότε που ιάθηκα από την covid-19, φροντίζω σταθερά την φυσική μου κατάσταση”, είχε πει ο πρωθυπουργός σε βίντεο που ανέβασε στο Twitter.

Losing weight is hard but with some small changes we can all feel fitter and healthier.

If we all do our bit, we can reduce our health risks and protect ourselves against coronavirus – as well as taking pressure off the NHS.

Our Better Health Strategy https://t.co/WdazXhuhRN pic.twitter.com/KZhW8p17FJ

— Boris Johnson (@BorisJohnson) July 27, 2020