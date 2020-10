Τραμπ κορονοϊός: Το μήνυμα της Ιβάνκα

Τραμπ κορονοϊός: Το δικό της μήνυμα στον πατέρα της, Ντόναλντ Τραμπ, στέλνει η κόρη του, Ιβάνκα, μετά τη μεταφορά του Αμερικανού προέδρου στο νοσοκομείο αφότου έχει διαγνωστεί με κορωνοϊό.

Η κόρη και σύμβουλός του αποκαλεί τον πατέρα της «πολεμιστή» μετά την εισαγωγή του στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed στο Μέριλαντ.

«Είσαι πολεμιστής και θα νικήσεις. Σ ‘αγαπώ μπαμπά» έγραψε η Ιβάνκα Τραμπ στο Twitter.

You are a warrior and will beat this.

«Προληπτικά» και «κατόπιν σύστασης του γιατρού του και ειδικών», ο Ντόναλντ Τραμπ «θα εργάζεται» από ειδικό τμήμα του στρατιωτικού νοσοκομείου Ουόλτερ Ριντ κατά τις «προσεχείς ημέρες», διευκρίνισε η εκπρόσωπος της προεδρίας Κέιλι Μακενάνι. «Ο πρόεδρος Τραμπ διατηρεί υψηλό ηθικό, παρουσιάζει ελαφριά συμπτώματα, και εργάστηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας», διαβεβαίωσε η εκπρόσωπός του. Ο Τραμπ, που θεωρείται πως ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου εξαιτίας της ηλικίας του — είναι 74 ετών — και του γεγονότος ότι είναι υπέρβαρος, λαμβάνει πειραματική θεραπεία αντισωμάτων, που έχει αποδειχθεί πως μειώνει το ιικό φορτίο στις περιορισμένες κλινικές δοκιμές που έχουν γίνει ως τώρα.

Γιατροί πρότειναν ο Τραμπ να εισαχθεί στο Ουόλτερ Ριντ για να μπορεί να του προσφερθεί κατεπείγουσα φροντίδα εάν παραστεί ανάγκη. Ο Αμερικανός πρόεδρος, βάδισε ως το ελικόπτερο φορώντας μάσκα και δεν έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους που περίμεναν. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου διαβεβαίωσε ότι ο μεγιστάνας δεν έχει μεταβιβάσει την εξουσία στον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς, καθώς εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του.

«Πάω καλά, νομίζω!»

«Πάω καλά, νομίζω! Σας ευχαριστώ όλους. ΑΓΑΠΗ!!!», tweetαρε μέσα από το νοσοκομείο αργά χθες βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ.

Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020