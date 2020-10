Τραμπ κορονοϊός – νοσοκομείο: Πειραματικό κοκτέιλ αντισωμάτων λαμβάνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Τραμπ κορονοϊός – νοσοκομείο: Σημάδια εξάντλησης εμφανίζει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος όμως είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση, δήλωσε ο γιατρός του προέδρου των ΗΠΑ. Λίγο αργότερα, έγινε γνωστό ότι προτάθηκε η μεταφορά του σε στρατιωτικό νοσοκομείο, προληπτικά, ώστε να λάβει την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Πριν ο Αμερικανός Πρόεδρος μεταφερθεί με ελικόπτερο στο νοσοκομείο έστειλε μήνυμα στον αμερικανικό λαό.

«Θέλω σας ευχαριστήσω όλους για την υποστήριξη. Πηγαίνω στο νοσοκομείο Walter Reed και νιώθω πολύ καλά. Θέλω να βεβαιωθούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Η Πρώτη Κυρία είναι πολύ καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Το εκτιμώ. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ», αναφέρει το μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Μετα το βίντεο που ανάρτησε κατά την είσοδό του στο νοσοκομείο, ο Ντοναλντ Τραμπ κάνει νέο tweet γράφοντας «Πάω καλά, νομίζω! Σας ευχαριστώ όλους. ΑΓΑΠΗ!!!»

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε: «Ο πρόεδρος Τραμπ παραμένει σε καλή διάθεση, έχει ήπια συμπτώματα και εργάζεται όλη την ημέρα. Με μεγάλη προσοχή, και μετά από σύσταση του ιατρού και των ειδικών του, ο πρόεδρος θα εργάζεται από τα προεδρικά γραφεία στο Walter Reed για τις επόμενες ημέρες. Ο πρόεδρος Τραμπ εκτιμά την έκρηξη υποστήριξης τόσο για αυτόν όσο και για την πρώτη κυρία».

WATCH: Trump walks out of the White House and aboard Marine One, headed to Walter Reed Medical Center pic.twitter.com/8E4GN62Thb

— Bloomberg QuickTake (@QuickTake) October 2, 2020