Πομπέο αναχώρηση – Ελλάδα: Το αποχαιρετιστήριο tweet του Αμερικανού ΥΠΕΞ

Πομπέο αναχώρηση – Ελλάδα: Σήμερα το πρωί αναχώρησε από την Κρήτη ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, προκειμένου να συνεχίσει την περιοδεία του στη Ρώμη. Στην τελευταία του ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, ο κ. Πομπέο εξέφρασε για μια ακόμη φορά την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και χαιρέτισε τον ρόλο της Ελλάδος ως παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή. «Αναχωρώ από την Ελλάδα σήμερα, ευγνώμων για την εξαιρετική πρόοδο που έχουμε επιτύχει στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδος από την τελευταία μου επίσκεψη πέρυσι. Χαιρετίζω τον ρόλο της Ελλάδος ως παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή» ανέφερε συγκεκριμένα ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ξεκίνησε την επίσκεψή του στη χώρα μας από τη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια μετέβη στην Κρήτη, όπου και φιλοξενήθηκε από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στο πατρικό του στα Χανιά.

Departing Greece today, gratified by the extraordinary progress we’ve made in U.S.-Greece relations since my visit last year. I welcome Greece’s role as a pillar of stability in the region. pic.twitter.com/Q13Y7HEJy5

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 30, 2020