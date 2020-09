Ζωζώ Σαπουντζάκη Κινέτα: Επιστροφή στο σπίτι που κάηκε

Ζωζώ Σαπουντζάκη Κινέτα: Στο σπίτι της στην Κινέτα Αττικής, που είχε καεί μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην περιοχή στις 23 Ιουλίου 2018, επέστρεψε η Ζωζώ Σαπουντζάκη. Η αγαπημένη πρωταγωνίστρια, μιλώντας στην εφημερίδα On Time και τη Σάσα Σταμάτη, αναφέρθηκε στην επιστροφή της στη θρυλική βίλα που έχει γίνει ξανά η μόνιμη κατοικία της. «Μένω πλέον στο ισόγειο της Κινέττας. Εδώ και 3 μήνες. Έχει σωθεί μόνο το ισόγειο, το άλλο έχει μείνει έτσι. Έχω κάτι προσφορές μήπως το πάρουν. Το σπίτι αποκλείεται να ξαναγίνει όπως ήταν, γιατί δεν με ενδιαφέρει και δεν έχω τα χρήματα. Αρκούμαι στο ισόγειο, κάνω τα μπάνια μου, βλέπω τη θάλασσα γιατί έχουν καεί όλα τα πεύκα. Είμαι ικανοποιημένη. Το απάνω σπίτι είναι καμένο, το περιφρονώ» ανέφερε η Ζωζώ Σαπουντζάκη.

Παράλληλα, στην ερώτηση σχετικά με την αποκάλυψη που έγινε στην εκπομπή «Το Πρωινό» για την πρόταση που της έγινε από το «Just The Two Of Us η Ζωζώ Σαπουντζάκη απάντησε : «Με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν να κάνω μια συνάντηση με τον κύριο Νίκο Κοκλώνη για να συμμετέχω στο “Just The Two Of Us”, να τραγουδήσω. Δεν ξέρω ακόμα τι θα κάνω, θα το συζητήσω και στη συνέχεια θα αποφασίσω».