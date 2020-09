Τραμπ φόροι: Το δημοσίευμα «βόμβα» των ΝΥΤ και η διάψευση

Τραμπ φόροι: Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πλήρωσε παρά μόλις 750 δολάρια σε ομοσπονδιακούς φόρους το 2016, τη χρονιά κατά την οποία εξελέγη πρόεδρος των ΗΠΑ, και κατόπιν άλλα τόσα το 2017, σύμφωνα με μια δυνητικά εκρηκτική έρευνα της εφημερίδας The New York Times, η οποία δημοσίευσε χθες Κυριακή πληροφορίες για τις φορολογικές δηλώσεις του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα την τελευταία 20ετία. «Δεν πλήρωσε καθόλου φόρους για τα εισοδήματά του κατά τη διάρκεια των 10 από τα προηγούμενα 15 χρόνια, κατά κύριο λόγο διότι δήλωσε περισσότερες ζημίες παρά κέρδη», τόνισε η αμερικανική εφημερίδα. Οι φορολογικές δηλώσεις του μεγιστάνα των ακινήτων που έγινε πρόεδρος και θα διεκδικήσει την επανεκλογή του την 3η Νοεμβρίου βρίσκονται στην καρδιά μιας μακρόχρονης δικαστικής μάχης, καθώς ο Τραμπ αρνείται πάντοτε να τις δώσει στη δημοσιότητα, ερχόμενος σε ρήξη με την πολιτική παράδοση δεκαετιών στις ΗΠΑ.

«Οι Νιού Γιορκ Τάιμς εξασφάλισαν φορολογικές δηλώσεις 20 και πλέον ετών τόσο του κ. Τραμπ όσο και των εκατοντάδων εταιρειών που συγκροτούν τον επιχειρηματικό οργανισμό του, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών πληροφοριών για τα δύο πρώτα χρόνια του στην εξουσία. Δεν περιλαμβάνονται οι φορολογικές δηλώσεις του ή τα ατομικά του εισοδήματα το 2018 ή το 2019», αναφέρει η εφημερίδα, η οποία υπόσχεται νέες αποκαλύψεις τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, παρότι ο Τραμπ είχε εισοδήματα 427,4 εκατομμυρίων δολαρίων επί μια δεκαετία από το ριάλιτι σόου του, διάφορες χορηγίες και συμφωνίες, κατάφερε να μειώσει στο ελάχιστο τις οφειλές του δηλώνοντας μεγάλες ζημίες στην επιχειρηματική αυτοκρατορία του. Κατά τους Τάιμς, ο μεγιστάνας δήλωσε ζημία 47,4 εκατομμυρίων δολαρίων το 2018, παρά το ότι είχε έσοδα 434,9 εκατομμυρίων εκείνη τη χρονιά.

Exclusive: The Times has obtained tax-return data for President Trump extending over more than two decades.

It shows his finances under stress, beset by losses that he aggressively employs to avoid paying taxes and hundreds of millions in debt coming due. https://t.co/gstfYLEe5V

— The New York Times (@nytimes) September 27, 2020