Αρνητές κορονοϊού Ελλάδα: Ο 34χρονος Ιωάννης Κλάπας ξύπνησε από το κώμα και στέλνει μήνυμα

Αρνητές κορονοϊού Ελλάδα: Ο Ιωάννης Κλάπας που ζει μόνιμα στην Αγγλία και έζησε έντονα τον «εφιάλτη» του κορωνοϊού, καθώς νοσηλεύτηκε στην εντατική, ευρισκόμενος σε κώμα για πέντε ημέρες, έδωσε μέσω μακροσκελούς ανάρτησης στο Facebook απαντήσεις στους αρνητές του ιού. Ο κ. Κλάπας στάθηκε στη σημασία του «Μάσκες – αποστάσεις – πλύσιμο χεριών – αποφυγή συνωστισμού» και επισήμανε την ανάγκη εμβολιασμού κατά της γρίπης για τις ευπαθείς ομάδες.

Η ανάρτηση του κ. Κλάπα:

«Καιρό ήθελα να γράψω αλλά με τέτοια υπερπληροφόρηση όσον αφορά στον κορωνοϊό, το ανέβαλα. Τελικά πιστεύω ήρθε η ώρα, μιας και βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή της πανδημίας, να γράψω αυτά που τόσο καιρό είχα στο μυαλό μου, 5 μήνες ακριβώς πριν την είσοδό μου στην εντατική από κορωνοϊό.

1) Παρακαλώ όσοι και όσες, ακόμα και σήμερα, πιστεύουν ότι η πανδημία είναι hoax να με διαγράψουν άμεσα από φίλο τους. Διέγραψα αρκετούς αυτό το διάστημα, αν μου ξέφυγε κανείς παρακαλώ διαγράψτε με. Δεν αντέχω άλλο να ακούω ότι αυτό που με έστειλε στην εντατική, να παλέυω για τη ζωή μου, στο μυαλό κάποιων ακόμα και σήμερα μετά από σχεδόν 1 εκατομμύριο νεκρούς παγκοσμίως είναι “fake” για να έρθει η νέα τάξη πραγμάτων κλπ κλπ.

2) Είναι στην φύση του ανθρώπου να προσπαθεί να δίνει δικαιολογίες σε καθετί που συμβαίνει γύρω του και μιας και πανδημία σε τέτοιο βαθμό δεν έχουμε ξαναζήσει, είναι λογικό έως ένα σημείο να υπάρχουν θεωρίες συνωμοσίας… Αλλά διάολε, βάλτε το μυαλό σας να σκεφτεί. Αποδεδειγμένα νέος ιός, 5-10 φορές πιο θανατηφόρος από τη γρίπη, άκρως μεταδοτικός, με παγκόσμιο λοκντάουν και δεν εξαφανίστηκε μαγικά όπως περίμενε ο Τραμπ και όσοι τον ακούν, είναι εδώ και συνεχίζει το έργο του, τί πρέπει να συμβεί για να τον πάρουμε στα σοβαρά; Να κολλήσει δικό μας άτομο; Να χάσουμε φίλο μας ή συγγενή; Μόνο τότε θα καταλάβουμε τι συμβαίνει γύρω μας;

3) “Μα Γιάννη σταματήσαμε να έχουμε νεκρούς από άλλες ασθένειες και πεθαίνουν όλοι από κορωνοϊό;” Όχι βέβαια… Και από εγκεφαλικά πεθαίνει ο κόσμος και από ανακοπές καρδιάς και από αυτοκινητιστικά ατυχήματα και από πείνα και από καρκίνο κτλ κτλ αλλα ΚΑΙ από κορωνοϊό.

“Μα Γιάννη δεν πεθαίνουν από κορωνοϊό αλλά από καρδιά ή αιμορραγία ή εγκεφαλικά, από τα υποκείμενα νοσήματα τελοσπάντων, όχι κορωνοϊό.” Συγγνώμη αλλά τότε δεν πεθαίνει κανείς από καρκίνο αλλά από σηψαιμία, ανακοπές κτλ… Μα αυτές τις επιπλοκές ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ τις προκάλεσε… Ακριβώς όπως τώρα ο κορωνοϊός! Ένας άνθρωπος με υπέρταση πρέπει να πεθάνει; H υπέρταση είναι υποκείμενο νόσημα… όπως και ο διαβήτης, η αρρυθμία, η παχυσαρκία κτλ κτλ. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν υποκείμενο νόσημα, αυτό σημαίνει ότι δεν αξίζει η ζωή τους όσο των άλλων;

4)“Γιάννη δεν μπορώ να φοράω μάσκα γιατί δεν αναπνέω καλά, μου καταπατάνε την ελευθερία μου.” Μια χαρά αναπνέεις με τη μάσκα και εσύ και όλοι μας και χίλιες φορές μάσκα παρά αναπνευστήρα… Αλλά δεν είναι μόνο η μάσκα! Μάσκα – αποστάσεις – πλύσιμο χεριών – αποφυγή συνωστισμού! Είναι τετράπτυχο της επιτυχίας! Και έγκειται στην ατομική ευθύνη του καθενός! “Μα Γιάννη η Κυβέρνηση λέει μια έτσι μία αλλιώς.

” Η κυβέρνηση όπως και η κάθε κυβέρνηση έχει να διαχειριστεί μια καινούρια κατάσταση με τα δεδομένα τουλάχιστον στην αρχή να αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Το τετράπτυχο δεν άλλαξε ποτέ! “Μα πριν δεν μας έλεγαν να μην φοράμε μάσκες;” Ναι τότε που είχαμε λοκντάουν και δεν υπήρχαν μάσκες ακόμα κα στα νοσοκομεία τί θα μας έλεγαν: “Πάτε να βρείτε μάσκες;” Αφού δεν έπρεπε να κυκλοφορούμε!

5)“Γιάννη κουράστηκα, θέλω να ξυπνήσω μια μέρα και όλο αυτό να ήταν ένα κακό όνειρο.” Κι εγώ θα το ήθελα αυτό. Να ξυπνήσω μια μέρα και να μην έχω την ανάμνηση ότι πνίγομαι πριν με βάλουν σε αναπνευστήρα… που λέω please put me to sleep, I cant breath μη σκεπτόμενος καν το ενδεχόμενο να μην ξυπνήσω ποτέ. Ήμουν σίγουρος ότι θα ξυπνούσα, αλλά και πάλι δεν την θέλω την ανάμνηση αυτή. Τον χρόνο όμως πίσω δεν μπορούμε να τον γυρίσουμε. Μπορούμε να προσαρμοστούμε στις τωρινές συνθήκες και να συνεχίζουμε να ζούμε την ζωή μας με στόχο το καλύτερο αύριο.

Γιατί όσο πιο γρήγορα ξεμπερδέψουμε με αυτόν τον ιό, τόσο πιο γρήγορα θα ασχοληθούμε πάλι με έρευνες και θεραπείες για άλλες ασθένειες που τώρα έχουν παγώσει. Είναι ατομική μας ευθύνη και κοινωνική, για εμάς, τους συγγενείς μας, τους φίλους μας, την κοινωνία όπου είμαστε μέλη. Όσο περισσότεροι ακολουθούμε το τετράπτυχο, τόσο καλύτερα θα πηγαίνουμε, και στο τέλος πάλι αγκαλιασμένοι με τους φίλους μας θα θυμόμαστε αυτή την χρονιά ως μια κακή παρένθεση και τίποτα παραπάνω. Αρκεί να δράσουμε όλοι μας ΤΩΡΑ.

6)Η αντιγριπική περίοδος ξεκινάει σύντομα στην Ελλάδα. ‘Οσοι συμπεριλαμβάνονται στις ευπαθείς ομάδες ΠΡΕΠΕΙ να εμβολιαστούν. Εμείς οι επιστήμονες Υγείας, γιατροί, φαρμακοποιοί, νοσηλευτές κτλ ΠΡΕΠΕΙ να κάνουμε το εμβόλιο για να προστατέψουμε τους ασθενείς μας. Κανένα σύστημα υγείας στον κόσμο δεν θα ανταπεξέλθει σε κύμα γρίπης και κορωνοϊού ταυτόχρονα. ΠΡΕΠΕΙ να δράσουμε όλοι με στόχο της προστασία της κοινωνίας μας.

ΥΓ1: Η συνοδευτική φωτογραφία ήταν η πρώτη σέλφι που έβγαλα μέσα στην Εντατική αφού ξύπνησα από κώμα 5 ημερών. Εκείνη τη μέρα από την νάρκωση έβλεπα νεράϊδες και φούσκες παντού… ακόμα και σε αυτή τη φωτογραφία εκείνη τη μέρα έβλεπα μόνο το κεφάλι μου και φούσκες παντού με 2 νεράϊδες πάνω δεξιά… μου πήρε 2 μέρες να πειστώ ότι ήμουν στην εντατική νοσοκομείου και όχι σε θεματικό πάρκο για παιδιά με νεράϊδες…

ΥΓ2: Καλό κουράγιο στους ήρωες των νοσοκομείων και των φαρμακείων και γενικά όλων των επαγγελμάτων υγείας. Έρχεται δύσκολος χειμώνας. Θα έχω για όλη μου τη ζωή ευγνωμοσύνη στο υπέροχο προσωπικό του Νοσοκομείου του Yeovil που έκανε τα αδύνατα δυνατά και με κράτησε στην ζωή. Ένα τεράστιο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.

ΥΓ3: Δυστυχώς μόνο όταν χάνουμε κάτι που θεωρούμε δεδομένο αναγνωρίζουμε την αξία του… Όταν είσαι απολύτως καλά, χωρίς κανένα πρόβλημα υγείας πως μπορείς να διανοηθείς ότι μπορεί να καταλήξεις στην Εντατική να παλεύεις για την ζωή σου; Η υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό… ΥΠΕΡΤΑΤΟ. Για αυτό μάσκα – αποστάσεις – πλύσιμο χεριών – αποφυγή συνωστισμού. Εύχομαι την υγεία μας να έχουμε και όλα θα τα καταφέρουμε!»