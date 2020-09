Orus Reis τώρα: Ξαναβγαίνει στα ανοιχτά το πλοίο – Η Τουρκία συνεχίζει τα παιχνίδια

Orus Reis τώρα: Το τουρκικό σεισμογραφικό σκάφος Oruç Reis έφυγε από το λιμάνι της Αττάλειας, όπου ήταν αγκυροβολημένο για συντήρηση και προμήθειές, αναφέρει η τουρκική εφημερίδα Yeni Safak. Όπως αναφέρει η Yeni Safak, περιμένει εντολή για νέα αποστολή στην Ανατολική Μεσόγειο. Το πλοίο Oruç Reis, που πραγματοποιεί σεισμικές δραστηριότητες εξερεύνησης στην Ανατολική Μεσόγειο, πρόσφατα αγκυροβόλησε στο λιμάνι της Αττάλειας για προμήθειες, συντήρηση και αλλαγή προσωπικού. Το Oruc Reis έφυγε από το λιμάνι τη νύχτα, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Μάλιστα, η τουρκική εφημερίδα συνδέει την κίνηση του τουρκικού ερευνητικού με τη χθεσινή NAVTEX της Άγκυρας για άσκηση με πραγματικά πυρά σε περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου από τις 8:00 έως τις 4:00.

Türkiye'nin, Akdeniz açıklarında yapılacak tatbikat için Navtex ilan etmesinin ardından Oruç Reis de Antalya Limanı'ndan ayrıldı https://t.co/UVDA9m25bV — Akşam Gazetesi (@Aksam) September 27, 2020

Η τουρκική NAVTEX από τον υδρογραφικό σταθμό της Αττάλειας:

TURNHOS N/W: 1201/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 26-09-2020 11:36)

TURNHOS N/W: 1201/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, ON 29 SEP 20 FROM 0500Z TO 1300Z IN AREA BOUNDED BY;

36 26.11 N – 029 07.47 E

36 28.32 N – 028 46.26 E

36 19.56 N – 028 43.46 E

36 08.56 N – 029 18.56 E

36 14.52 N – 029 18.58 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 291400Z SEP 20.

Yeni Safak: Η νέα διαδρομή του θα είναι στην θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου

Πάντως, η “Γενί Σαφάκ” σε ότι αφορά τις έρευνες του Oruc Reis στην Ανατολική Μεσόγειο πριν από λίγες ημέρες είχε υποστηρίξει ότι προσδιορίστηκε η νέα διαδρομή του σεισμογραφικού σκάφους και σύμφωνα με το δημοσίευμα θα είναι στην θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου.

Όπως χαρακτηριστικά έγραφε “η επόμενη περιοχή αποστολής του πλοίου σχεδιάστηκε να καλύψει τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες ακριβώς νότια του Καστελόριζου”, προσθέτοντας ότι οι νέες έρευνες θα διαρκέσουν δύο μήνες.

Στα άκρα ο Ερντογάν: Εμπρηστική επιστολή στην ΕΕ – «Ελλάδα και Κύπρος προκαλούν την ένταση»

Συνεχίζει να προκαλεί ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λίγο πριν την κρίσιμη σύνοδο Κορυφής της ΕΕ κι ενώ σύντομα ξεκινούν οι διερευνητικές επαφές Ελλάδας -Τουρκίας. Μετά τις εμπρηστικές δηλώσεις του ίδιου και του υπουργού Άμυνας, περί «Γαλάζιας Πατρίδας», ο Ερντογάν, σε επιστολή του προς την ΕΕ, προβάλει λίστα αξιώσεων, μιλά για διάλογο χωρίς προϋποθέσεις και παρουσιάζει το γνωστό αφήγημα ότι υπεύθυνες για την ένταση στην Ανατ. Μεσόγειο είναι η Ελλάδα και η Κύπρος.

Ειδικότερα, ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απέστειλε προς τους ηγέτες των κρατών-μελών της Ε.Ε. -πλην Ελλάδας και Κύπρου- επιστολή θέτοντας εγγράφως τις θέσεις του, αλλά και τις αξιώσεις του. Η επιστολή, την οποία κατέχει ο «Φιλελεύθερος» της Κύπρου, έχει σταλεί την παραμονή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου, το οποίο υπενθυμίζεται αναβλήθηκε για την 1η Οκτωβρίου.

Ο Ερντογάν ισχυρίζεται για ακόμη μία φορά πως την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο, την προκαλούν η Ελλάδα και η Κύπρος. Επί τούτου αναφέρθηκε στις δράσεις της Λευκωσίας από το 2003 και εντεύθεν (οριοθετήσεις, αδειοδοτήσεις, γεωτρήσεις). Κατηγορώντας Αθήνα και Λευκωσία, υποστήριξε πως αποσκοπούν στη «φυλάκιση» της Τουρκίας εντός του Κόλπου της Αττάλειας (Χάρτης της Σεβίλλης). Την ίδια ώρα, επαναλαμβάνει πολλάκις την ετοιμότητά του για διάλογο με την Ελλάδα «χωρίς προϋποθέσεις».

Διαμοιρασμός φυσικού αερίου χωρίς λύση Κυπριακού

Στην επιστολή Ερντογάν διατυπώνεται και η πρόταση για τον διαμοιρασμό του φυσικού αερίου στην Κύπρο χωρίς λύση Κυπριακού. Σύμφωνα με τον Ερντογάν, οι Τουρκοκύπριοι και οι Ελληνοκύπριοι πρέπει να δημιουργήσουν έναν μηχανισμό συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης μιας δίκαιης κατανομής των εσόδων από τους υδρογονάνθρακες, «ως συνιδρυτές της εκλιπούσας Κυπριακής Δημοκρατίας και συνιδιοκτήτες του νησιού». Προκειμένου να δημιουργηθεί ένας τέτοιος μηχανισμός συνεργασίας, δεν χρειάζεται να περιμένουμε τη διευθέτηση του Κυπριακού, αναφέρει ο Τούρκος Πρόεδρος, ο οποίος έσπευσε να εξηγήσει και το γιατί: «Επειδή και τα δύο μέρη στο νησί λειτουργούν μέσω διεθνών εταιρειών πετρελαίου στις αντίστοιχες περιοχές καθορισμένων αδειών τους. Μόνο οι δύο λαοί στο νησί πρέπει να αποφασίσουν από κοινού εάν θα αναστείλουν ή θα συνεχίσουν αυτές τις δραστηριότητες».

Η Τουρκία ψάχνει αφορμή να διαλύσει το διάλογο

Η ελληνική πλευρά έχει διαμηνύσεις σε όλους τους τόνους ότι το μόνο θέμα που είναι αντικείμενο διαλόγου με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Η ελληνική αποστολή ετοιμάζει τις βαλίτσες για το δύσκολο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη που θα γίνει πιθανότατα μετά τις πέντε Οκτωβρίου. «Σε έναν διάλογο ξεκινάς με τη διάθεση ότι πας να βρεις λύση. Εάν η άλλη πλευρά δεν είναι διατεθειμένη να βρει λύση, δεν μπορείς να περιμένεις κάτι άλλο από το αδιέξοδο» σημείωσε ο βουλευτής της ΝΔ και καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο «MEGA Σαββατοκύριακο», σχετικά με την επανέναρξη των ελληνοτουρκικών διερευνητικών επαφών.

«Το γεγονός ότι η Τουρκία επιμένει στην αποστρατικοποίηση των νησιών, δείχνει ότι θέλει να γυρίσει το μπαλάκι στην πλευρά του Διεθνούς Δικαίου. Αυτά τα νησιά τα στρατικοποιήσαμε το 1974 λόγω της τουρκικής απειλής. Έκτοτε παραμένουν στρατικοποιημένα. Εμείς, επικαλούμαστε τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ που μας δίνει το σχετικό δικαίωμα (σ.σ. στη νόμιμη άμυνα). Αν η Τουρκία ξεκινήσει το διάλογο με αυτό το θέμα, το κάνει προσχηματικά. Η αποστρατικοποίηση ή η επαναστρατικοποίηση νησιών δεν απειλεί την Τουρκία. Δεν σχετίζεται με όσα έγιναν τις τελευταίες εβδομάδες. Η Τουρκία το κάνει για να βρει αφορμή να διαλύσει το διάλογο» πρόσθεσε. Σύμφωνα με τον κ. Συρίγο, το μοναδικό θέμα συζητήσεως με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

«Εάν η Τουρκία προσπαθήσει να ανοίξει την ατζέντα με άλλα θέματα, εμείς δε θα τα συζητήσουμε» συμπλήρωσε.

Στη Χάγη δεχόμαστε να πάμε μόνο για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών

Παράλληλα, ο κ. Συρίγος, μίλησε για το τι συνεπάγεται μια προσφυγή Ελλάδας-Τουρκίας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (ΔΔΧ). «Στη Χάγη δεχόμαστε να πάμε για το θέμα της οριοθετήσεως των θαλασσίων ζωνών. Εξαιρέσαμε ρητώς την αρμοδιότητα του δικαστηρίου να πάμε για θέματα κυριαρχίας σε ελληνικά εδάφη ή για θέματα αποστρατικοποιήσεως νησιών. Αυτό συναντά την αντίδραση της Τουρκίας, η οποία θα ήθελε να πάει για αυτά τα θέματα. Περιορισμένη η πιθανότητα να πάμε στη Χάγη υπό τις παρούσες συνθήκες» ανέφερε.

«Εμείς θέλουμε να πάμε στην Χάγη. Και αντικειμενικά, έτσι όπως είναι η θέση των δύο πλευρών, δεν υπάρχει καμία άλλη πιθανότητα να βρεθεί λύση. Όταν ένας ζητάει 100, και ο άλλος λέει δώσε μου 100, δεν είναι να τα βρεις στο μηδέν» συμπλήρωσε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα θα προσέφευγε στην Χάγη μόνο για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ. Ειδικότερα, για το θέμα της Χάγης υπογράμμισε: «Όλα τα κατοικημένα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ. Το ερώτημα είναι πόση επήρεια θα δώσει στα νησιά αυτά ως προς την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ το δικαστήριο. Κι αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε». Όπως επισήμανε, εάν υπάρξει προσφυγή στην Χάγη, θα πρέπει να αφορά την ενιαία οριοθέτηση όλης της υφαλοκρηπίδας, από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη.

«Τα ελληνικά νησιά δημιουργούν αλυσίδες που αλληλοκαλύπτονται. Για παράδειγμα, και κανέναν νησί να μην υπήρχε μεταξύ Κρήτης και Καστελλορίζου, η επήρεια της Κρήτης είναι τόσο μεγάλη που φτάνει έως το Καστελόριζο. Πολλώ δε μάλλον όταν στην περιοχή έχεις την Κάσο, την Κάρπαθο, τη Ρόδο, αλλά και μικρότερα νησιά» σημείωσε.

Καλίν: Πολιτικές και στρατιωτικές συνομιλίες εκτός από διερευνητικές

Υπενθυμίζεται ότι στην αποκάλυψη πως εκτός από τις διερευνητικές επαφές, η Ελλάδα με την Τουρκία θα διεξαγάγουν ταυτόχρονα πολιτικές και στρατιωτικές συνομιλίες, προχώρησε ο εκπρόσωπος του τούρκου προέδρου, Ιμπραχίμ Καλίν. «Πρόκειται για δύο ακόμη σημαντικές συνομιλίες», όπως τόνισε, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, που θα καλύπτουν όλο το φάσμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Οι πολιτικές διαβουλεύσεις θα αφορούν περισσότερο τις διμερείς σχέσεις, από την οικονομία έως τον τουρισμό, κι από την ασφάλεια των συνόρων έως το ζήτημα των μειονοτήτων. Κι αυτές οι συνομιλίες θα συνεχίσουν να διεξάγονται μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών, επισήμανε ο Ιμπραχίμ Καλίν, όπως μετέδωσε το sigmalive.

Το δεύτερο σκέλος της διαπραγμάτευσης μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας θα είναι σε στρατιωτικό επίπεδο. Πρόκειται για έναν μηχανισμό, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, υπό τον τίτλο «Συναντήσεις Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ στρατιωτικών», που έχει σχηματιστεί για το Αιγαίο και που θα επιτρέψει τη στρατιωτική συνεργασία Ελλήνων και Τούρκων σε ξηρά, θάλασσα, αέρα και συνοριακές γραμμές.

Όπως σημείωσε ο Ιμπραχίμ Καλίν, έχουν ήδη γίνει κάποιες τέτοιες συναντήσεις, όπως την εβδομάδα που πέρασε στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.

Δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία διερευνητικών

Ο Ιμπραχίμ Καλίν είπε πως δεν έχει αποσαφηνιστεί η ημερομηνία των διερευνητικών επαφών και πως θα το συζητήσει με τους ομολόγους του. «Σε αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντικό το ότι ο πρόεδρός μας άνοιξε το δρόμο, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στη διπλωματία και τις διαπραγματεύσεις. Αυτό θα πρέπει να γίνει σεβαστό από την ΕΕ. Αλλά και από την ελληνική πλευρά. “Ήδη με την Ελλάδα είχαμε συμφωνήσει πριν από 1-1,5 μήνα να ανακοινώσουμε την επανεκκίνηση των διερευνητικών συνομιλιών, αλλά λόγω της συμφωνίας, που υπέγραψε τότε η Ελλάδα με την Αίγυπτο, ματαιώθηκε. Τώρα ελπίζουμε να μην ξανα-αντιμετωπίσουμε παρόμοια κατάσταση.

Navtex

Σημειώνεται ότι η Άγκυρα προχώρησε χθες στην έκδοση νέας NAVTEX, για τις 29 Σεπτεμβρίου, δεσμεύοντας περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου. Εντός της NAVTEX, εμπίπτει και περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας. Σχεδόν ταυτόχρονα ήρθαν και οι προκλητικές δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τη «Γαλάζια Πατρίδα» και τα δικαίωματά της και σε αυτό το πλαίσιο θα ενισχύσει το πολεμικό ναυτικό της.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ ο οποίος στο δικό του μήνυμα έκανε λόγο ότι «θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά της σε όλες τις θάλασσες, ειδικά στο Αιγαίο, την ανατολική Μεσόγειο και την Μαύρη Θάλασσα». «Οι πρόσφατες εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο έδειξαν ότι το να διαθέτει η χώρα μας σύγχρονες ναυτικές δυνάμεις είναι ζωτικής σημασίας» είπε αρχικά ο Τούρκος υπουργός Άμυνας.

«Το Πολεμικό Ναυτικό μας θα φτάσει σε ισχυρότερο επίπεδο με την ολοκλήρωση των νέων σχεδίων που κατασκευάζονται από την αμυντική βιομηχανία της χώρας μας. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε με αποφασιστικότητα τα συμφέροντά της σε όλες τις θάλασσες, ειδικά στο Αιγαίο, την ανατολική Μεσόγειο και την Μαύρη Θάλασσα» κατέληξε στην δήλωσή του ο κ. Ακάρ.

Επίσκεψη Πομπέο

Μείζονος σημασίας θεωρείται η επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ στην Ελλάδα, καθώς στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης στη χώρα μας όσον αφορά την παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας, κι’ ενώ σε λίγες μέρες θα ακολουθήσει η σύνοδος κορυφής της ΕΕ.