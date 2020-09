Μπριάνα Τέιλορ – διαδηλώσεις ΗΠΑ: Χάος στο Λούισβιλ, πυροβόλησαν αστυνομικούς

Μπριάνα Τέιλορ – διαδηλώσεις ΗΠΑ: Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στην πόλη Λούιβιλ, της πολιτείας Κεντάκι των ΗΠΑ, όπου εκτυλισσόταν το βράδυ της Τετάρτης διαδήλωση. Η διαδήλωση γίνεται σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη δίωξη, που κρίνεται υπερβολικά επιεικής, σε βάρος μόνο ενός πρώην αστυνομικού που ενέχεται στην υπόθεση του θανάτου μιας νεαρής Αφροαμερικανίδας τον Μάρτιο. Εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε τον τραυματισμό του ενός εκ των δύο αστυνομικών, ενώ δεν διευκρίνισε ποια είναι η κατάστασή του. Λίγη ώρα μετά, τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν πως και δεύτερος αστυνομικός δέχτηκε επίθεση, ενώ θα χρειαστούν επέμβαση.

Κατά την διάρκεια της διαδήλωσης, πλήθος κόσμου έβαζε φωτιές σε διάφορα σημεία, ακόμη και στο κτίριο του Δικαστικού Μεγάρου. Νωρίτερα, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξήρε την απόφαση του κυβερνήτη της πολιτείας Κεντάκι να κινητοποιήσει την Εθνοφρουρά, μετά την απόφαση των εισαγγελικών πρακτικά να απαλλάξουν τους αστυνομικούς που κατηγορούνται πως σκότωσαν την Μπριόνα Τέιλορ, εργαζόμενη στις υγειονομικές υπηρεσίες.

Ο Τραμπ είπε πως σκόπευε να μιλήσει με τον κυβερνήτη Άντι Μπεσίαρ, ενώ τόνισε πως ο πολιτειακός υπουργός Δικαιοσύνης χειρίζεται «πολύ καλά» την υπόθεση. «Εξ όσων αντιλαμβάνομαι», είπε ο Τραμπ, ο κυβερνήτης «κάλεσε την Εθνοφρουρά, αυτό είναι καλό. Νομίζω ότι είναι πολύ θετικό». «Όλα θα πάνε καλά», πρόσθεσε. Η απόφαση της δικαιοσύνης στο Κεντάκι πρακτικά να μην ασκηθούν διώξεις για την υπόθεση Τέιλορ πυροδοτεί κύμα αγανάκτησης στις ΗΠΑ, όπου καταγράφονται εδώ και μήνες ταραχές και διαδηλώσεις εναντίον της αστυνομικής βαρβαρότητας και του ρατσισμού.

Arrests being made in #Louisville after a crowd of hundreds confronted a police line in riot gear pic.twitter.com/24gRRGIPwc

WATCH: Gunfire erupts during protest in Louisville, Kentucky; 1 officer down, condition unknown pic.twitter.com/dj53AzpcQ7

LOUISVILLE – National Guard are the hospital where 2 injured officers are going through surgery

Conflicting reports are saying 1 officer was struck under the vest, the other in the thigh pic.twitter.com/LpmstZfDml

— FJ News Reporter (@FJNewsReporter) September 24, 2020