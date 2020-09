Διάλογος Ελλάδα – Τουρκία: Ξεκινούν οι διερευνητικές επαφές

Διάλογος Ελλάδα – Τουρκία: Την διεξαγωγή νέου γύρου διερευνητικών επαφών με την Τουρκία ανακοίνωσε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση: “Η Ελλάδα και η Τουρκία συμφώνησαν τη διεξαγωγή του 61ου γύρου Διερευνητικών Επαφών, στην Κωνσταντινούπολη, προσεχώς”. Νωρίτερα, και μετά την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης της Γερμανίδας Καγκελαριού Μέρκελ και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, με τον τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η Άγκυρα ανέφερε ότι η Τουρκία και η Ελλάδα είναι έτοιμες να ξεκινήσουν διερευνητικές συνομιλίες.

Κατά την τριμερή τηλεδιάσκεψη εκτιμήθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο -και σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα- ειπώθηκε ότι η Τουρκία και η Ελλάδα είναι έτοιμες να ξεκινήσουν διερευνητικές συνομιλίες. Ο Ερντογάν δήλωσε ότι το “μομέντουμ” πρέπει να διατηρηθεί με αμοιβαία βήματα προκειμένου να μειωθεί η ένταση και να λειτουργήσουν τα κανάλια διαλόγου. Επίσης, ο τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι τα βήματα της Ελλάδας θα είναι σημαντικά όσον αφορά το πώς θα προχωρήσει η συναίνεση για την αναζωογόνηση των διαύλων διαλόγου και πρόσθεσε ότι πιστεύει ότι θα ληφθούν εποικοδομητικές αποφάσεις από ένα περιφερειακό συνέδριο με τη συμμετοχή όλων των μερών, συμπεριλαμβανομένων των Τουρκοκυπρίων.

“Η τριμερής σύνοδος κορυφής, εκτίμησε τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία και η Ελλάδα ειπώθηκε ότι είναι έτοιμες να ξεκινήσουν διερευνητικές συνομιλίες. Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η σχετική ορμή που επιτυγχάνεται πρέπει να διατηρηθεί με αμοιβαία βήματα προκειμένου να μειωθεί η ένταση και να λειτουργήσουν τα κανάλια διαλόγου.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι τα βήματα της Ελλάδας θα είναι σημαντικά όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει η συμφωνία για την αναζωογόνηση των διαύλων διαλόγου. Ο Ερντογάν είπε ότι πιστεύει ότι θα ληφθούν εποικοδομητικές αποφάσεις από μια περιφερειακή διάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή όλων των πλευρών, συμπεριλαμβανομένων των Τουρκοκυπρίων.

Εκ μέρους της Τουρκίας, παρόντες στην τηλεδιάσκεψη ήταν επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο τούρκος Υπουργός Εθνικής Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, ο Πρόεδρος της τουρκικής ΜΙΤ Hakan Fidan, όπως επίσης και ο εκπρόσωπος του Ερντογάν Ιμπραήμ Καλίν.

Εκπρόσωπος Σαρλ Μισέλ: Συζητήθηκε η επανέναρξη των άμεσων ελληνο-τουρκικών διερευνητικών συνομιλιών

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης “συζητήθηκαν διάφορες οπτικές που αφορούν τις διμερείς σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας” αναφέρει ο εκπρόσωπος του Σαρλ Μισέλ. “Συζήτησαν επίσης για την επανέναρξη των άμεσων ελληνο-τουρκικών διερευνητικών συνομιλιών”, ανέφερε ο Μπάρεντ Λέιτς και προσέθεσε ότι “αυτό θα προετοιμαστεί σε επίπεδο συμβούλων”.

Την ίδια στιγμή, αναβλήθηκε η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαικής Ενωσης λόγω κρούσματος κορονοϊού σε συνεργάτη του Σάρλ Μισέλ, ο οποίος τέθηκε σε καραντίνα, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Μπάρεντ Λέιτς. Σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο Μπάρεντ Λέιτς. αναφέρει ότι ο Σαρλ Μισέλ, πληροφορήθηκε σήμερα ότι ένας φύλακας της ασφάλειάς του με τον οποίο είχε έρθει σε επαφή στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, διαγνώστηκε θετικός σε κορωνοϊό.

Παράλληλα στην ανάρτησή του ο εκπρόσωπος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αναφέρει ότι ο “πρόεδρος υποβάλλεται σε τακτικά τεστ, ενώ στο χθεσινό που έκανε διαγνώστηκε αρνητικός”, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι ο Σαρλ Μισέλ έχει τεθεί σε καραντίνα “σεβόμενος τους υγειονομικούς κανόνες του Βελγίου”. Η σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης επρόκειτο να διεξαχθεί στις 24-25 Σεπτεμβρίου όμως λόγω της έκτακτης αναβολής μεταφέρεται για την ερχόμενη εβδομάδα και πιο συγκεκριμένα θα διεξαχθεί το διήμερο 1 και 2 Οκτωβρίου.

The @eucopresident today learned that a security officer, with whom he was in close contact early last week, tested positive for COVID.

The President is tested regularly and tested negative yesterday. ⁰

Respecting Belgian rules, he has gone into quarantine as of today.

— Barend Leyts (@BarendLeyts) September 22, 2020