Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο 2020: Με τζόκινγκ… γιορτάζει η πρόεδρος της Κομισιόν

Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο 2020: Τζόκινγκ γύρω από την ευρωπαϊκή γειτονιά και το πάρκο Σενκαντενέρ επέλεξε να κάνει η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, για να γιορτάσει την Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο. «Απολαμβάνοντας τη σημερινή ημέρα χωρίς αυτοκίνητα στις Βρυξέλλες με πρωινό τρέξιμο. Ο καλύτερος τρόπος για να γεμίσουν οι μπαταρίες και να γιορτάσουμε την ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας» έγραψε στον λογαριασμό της στο twitter, η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν. Από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 19.00 απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων στις Βρυξέλλες, ενώ παράλληλα λαμβάνουν χώρα διάφορες δραστηριότητες με βασική προϋπόθεση την τήρηση των μέτρων που έχουν ληφθεί για την προστασία από τον κορωνοϊό.

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο πρωτοξεκίνησε στη Γαλλία το 1998 και καθιερώθηκε σε πανευρωπαϊκή κλίμακα με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2000. Στον εορτασμό συμμετέχουν 1500 πόλεις της Ευρώπης και 4 του Καναδά. Κάθε χρόνο, στις 22 Σεπτεμβρίου οι αρχές πολλών πόλεων κλείνουν το κέντρο τους για τα αυτοκίνητα και ενθαρρύνουν τους πολίτες τους να χρησιμοποιήσουν για τις μετακινήσεις τους τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ποδήλατα, αλλά και τα πόδια τους.Στη χώρα μας, από το 2000 μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει 1.500.000 νέα αυτοκίνητα, επιβαρύνοντας κατά 80% την ατμοσφαιρική ρύπανση, ειδικά τους θερμούς μήνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Greenpeace, την πρωτιά σε υψηλά επίπεδα μικροσωματιδίων στην ατμόσφαιρα κρατά η Θεσσαλονίκη, δεύτερη είναι η Αθήνα και ακολουθούν Λάρισα και Πάτρα.

Σχετικές μελέτες του τμήματος Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών έδειξαν ότι αν τα μέσα επίπεδα των μικροσωματιδίων στην Αθήνα ήταν κάτω από 20 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, αντί των 52,12 που είναι τώρα, θα είχαμε 5.066 λιγότερους θανάτους κάθε χρόνο. Επιπλέον, μια τέτοια μείωση θα αύξανε το προσδόκιμο ζωής σχεδόν κατά ένα χρόνο για κάθε κάτοικο της Αθήνας.

Enjoying today’s car-free day in Brussels with a morning run. Best way to recharge batteries and celebrate EU #MobilityWeek.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 20, 2020