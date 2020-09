Αρνητές μάσκας – Ινδονησία: Πώς τιμωρούν όσους δεν εφαρμόζουν το μέτρο

Αρνητές μάσκας – Ινδονησία: Με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο τιμωρούν τους αρνητές της μάσκας σε επαρχία της Ινδονησίας. Οπως μεταδίδει η Daily Mail, στην ανατολική Ιάβα στην Ινδονησία, όσοι αρνούνται να φορέσουν μάσκα τιμωρούνται με το σκάψιμο τάφων για τα θύματα του κορωνοϊού. Οκτώ άτομα, αρνητές της μάσκας, στην περιφέρεια Gresik, αναγκάστηκαν να σκάψουν τάφους σε δημόσιο νεκροταφείο στο χωριό Ngabetan.

Ο επικεφαλής της επαρχίας Cerme Suyono είπε στο Tribun News: «Υπάρχουν μόνο τρεις διαθέσιμοι εκσκαφείς τάφων αυτήν τη στιγμή, οπότε σκέφτηκα ότι θα μπορούσα επίσης να βάλω αυτούς τους ανθρώπους να δουλέψουν μαζί τους. Ας ελπίσουμε ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει αποτρεπτικό παράγοντα για περαιτέρω παραβιάσεις».

Ο αριθμός των περιπτώσεων Covid-19 συνεχίζει να αυξάνεται στο Cerme, ωθώντας τις αρχές του χωριού να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας. Οι κάτοικοι που αγνοούν τα νέα πρωτόκολλα υπόκεινται σε πρόστιμα ή κοινωνική εργασία ως τιμωρία από το νόμο. Η Ινδονησία σημείωσε εχθές αύξηση του αριθμού των περιπτώσεων κορωνοϊού κατά 3.636, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό κρουσμάτων από τότε που ξεκίνησε η πανδημία σε 218.382.

Anyone refusing to wear a mask is made to dig GRAVES for Covid-19 victims as punishment in East Java https://t.co/BggkYOzeQS

— Daily Mail Online (@MailOnline) September 14, 2020