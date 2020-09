Ελληνοτουρκικά νέα: Νέα NAVTEX της Τουρκίας με πραγματικά πυρά στη Μεσόγειο

Ελληνοτουρκικά νέα: Συνεχίζει να κλιμακώνεται η ένταση στη Μεσόγειο καθώς η Τουρκία με νέα NAVTEX δεσμεύει περιοχή για άσκηση με πραγματικά πυρά. Η ισχύς της NAVTEX είναι από τις 12 έως τις 14 Σεπτεμβρίου και δεν σχετίζεται με την περιοχή όπου κάνει έρευνες το Oruc Reis.

Αναλυτικά η τουρκική NAVTEX

TURNHOS N/W: 1134/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 11-09-2020 16:24)

TURNHOS N/W: 1134/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, BETWEEN 12-14 SEP 20 FROM 0500Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY SADRAZAMKÖY AREA:

35 36.55 N – 032 29.80 E

35 11.82 N – 033 00.85 E

35 26.50 N – 033 18.23 E

35 50.73 N – 032 46.80 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 141500Z SEP 20.

Η νέα πρόκληση της Άγκυρας έρχεται στον απόηχο της καταδίκης των ενεργειών της σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, της επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, αύριο Σάββατο στην Κύπρο, αλλά και τις δηλώσεις του Αυστριακού Καγκελάριου Σεμπάστιαν Κούρτς ο οποίος ζήτησε από την Γερμανίδα Καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ να διακοπούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Ε.Ε με την Τουρκία.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Καγκελαρία στη Βιέννη σημειώνεται, ότι στην τηλεδιάσκεψη η Αυστρία ζήτησε και πάλι να διακοπούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με την Τουρκία, αίτημα, που σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει, και η Σλοβακία.

Σε πρόσφατες συνεντεύξεις του, ο Αυστριακός καγκελάριος κατήγγειλε ότι η χρησιμοποίηση, από την Τουρκία των μεταναστών ως όπλο κατά της Ευρώπης και η παραβίαση του διεθνούς δικαίου απέναντι στην Ελλάδα με γεωτρήσεις σε ελληνικό έδαφος, είναι «απολύτως ανεπίτρεπτα».

Εκνευρισμός στην Αγκυρα μετά τη MED7

Μετά τη στήριξη που παρείχαν στην Ελλάδα και την Κύπρο οι συμμετέχοντες στη σύνοδο της Κορσικής, η Τουρκία, εμφανώς εκνευρισμένη, έφτασε στο σημείο να απαιτήσει από την Ελλάδα να αποσύρει τα πολεμικά της πλοία γύρω από το Oruc Reis. Ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ της Τουρκίας, Χαμί Ακσόι, επανέφερε επίσης το ζήτημα της «στρατιωτικοποίησης» των νησιών του ανατολικού Αιγαίου αλλά και την «πίεση στην τουρκική μειονότητα» εξαπλώνοντας όλα τα θέματα της ατζέντας της τουρκικής προκλητικότητας.

Η Τουρκία κατήγγειλε ως «προϊόν προκατάληψης» την τελική διακήρυξη των επτά ηγετών των χωρών του νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι προειδοποίησαν την Πέμπτη για επιβολή κυρώσεων σε βάρος της Άγκυρας εξαιτίας των ενεργειών της στην ανατολική Μεσόγειο.

«Τα στοιχεία που περιέχονται στην τελική διακήρυξη σε σχέση με την ανατολική Μεσόγειο και το ζήτημα της Κύπρου είναι προϊόντα προκατάληψης, δεν συνδέονται με την πραγματικότητα και στερούνται νομικής βάσης», υποστηρίζει ο κ. Ακσόι. Ο Tούρκος εκπρόσωπος υποστήριξε επίσης πως η Άγκυρα εξακολουθεί να είναι ανοικτή σε συνομιλίες με την Ελλάδα χωρίς προϋποθέσεις.

Ο Ακσόι αναφέρει στην ανακοίνωσή του πως η Ελλάδα πρέπει «να καθίσει χωρίς προϋποθέσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία» ώστε να επιτευχθεί διάλογος και συνεργασία στην περιοχή και προσθέτει πως η Αθήνα πρέπει να αποσύρει τα πολεμικά πλοία της από την περιοχή γύρω από το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Oruc Reis ώστε να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις.