Μόρια μετανάστες: Το πρώτο φως της ημέρας δείχνει το μέγεθος της καταστροφής

Μόρια μετανάστες: Το πρώτο φως της ημέρας έδειξε το μέγεθος της καταστροφής που υπέστη ο καταυλισμός των 13.000 ατόμων που ζούσαν στο ΚΥΤ Μόριας Λέσβου, καθώς μια δεύτερη πυρκαγιά χθες το βράδυ ολοκλήρωσε το καταστροφικό έργο της πρώτης. Χιλιάδες αιτούντες άσυλο, άνθρωποι κάθε ηλικίας, εγκατέλειψαν τον καταυλισμό στην προσπάθειά τους να σωθούν. Η είσοδος στην πόλη φρουρείται από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ νωρίτερα χθες ξέσπασαν επεισόδια μεταξύ μεταναστών και αστυνομίας. Και όλα αυτά συμβαίνουν εν μέσω πανδημίας που επιτείνει την ανησυχία αλλά και την ανάγκη να βρεθεί άμεσα λύση για τη στέγαση τους και τον εντοπισμό των υπολοίπων 27 μεταναστών από τους 35 που βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό αλλά και των επαφών τους.

Σε όλο το μήκος του δρόμου από την Μόρια προς τον περιφερειακό και έως το μπλόκο που έχει στήσει η αστυνομία, υπάρχουν πρόσφυγες και μετανάστες, στην πλειονότητά τους γυναικόπαιδα που κοιμήθηκαν στο οδόστρωμα. Σκεπασμένοι μέχρι πάνω, και με ότι πρόλαβαν να σώσουν από το ΚΥΤ της Μόριας, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς, χιλιάδες άνθρωποι, σε μια απόσταση περίπου πέντε χιλιομέτρων, πέρασαν τη νύχτα σε άθλιες συνθήκες. Μικρά παιδιά, άνθρωποι κάθε ηλικίας, κοιμήθηκαν στο δρόμο. Εκτός αυτού, οι άνθρωποι ήταν στοιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον, πράγμα επικίνδυνο λόγω πανδημίας.

Drone footage shows fire damage at Moria refugee camp on the Greek island of Lesbos pic.twitter.com/io0B8pHzPu

— The National (@TheNationalUAE) September 9, 2020