Ευρυδίκη Παπαδοπούλου αποχώρηση: Τέλος από το My Style Rocks η εκρηκτική παίκτρια

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου αποχώρηση: Από το πρωί της Δευτέρας κυκλοφορούσε στο διαδίκτυο η πληροφορία πως η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου αποχώρησε από το My Style Rocks. Με ανάρτησή της στο Instagram η πρώην, πλέον, παίκτρια του My Style Rocks, επιβεβαίωσε την είδηση και έδωσε τη δική της εκδοχή για όσα την οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. «Αποχώρησα από το My Style Rocks, το Σάββατο το μεσημέρι με δική μου πρωτοβουλία.

Δεν είναι κάποιο τρικ της παραγωγής. Ένιωσα ότι δεν με σέβονται» είπε στην αρχή ενός 16λεπτου βίντεο στο οποίο παρέθεσε τα γεγονότα από τη δική της σκοπιά. Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου ισχυρίστηκε πως σε αντίθεση με την περσινή σεζόν, όταν και το My Style Rocks το είχε «πάρει πάνω» του ο Λάκης Γαβαλάς, φέτος το ριάλιτι είχε πολύ χαμηλά νούμερα. Όπως λέει, το εκρηκτικό του χαρακτήρα της άρεσε στον αρχισυντάκτη του My Style Rocks, που ήθελε να το χρησιμοποιήσει για να τονώσει τα νούμερα της εκπομπής.

Ωστόσο, η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου ανέφερε πως ένιωσε να φτάνει στα όριά της και αποφάσισε να αποχωρήσει. Περιγράφει δε πως η παραγωγή καθοδηγούσε με έναν τρόπο τους κριτές, ώστε η κριτική τους να είναι εμπρηστική και αυτό ήταν «η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Το «άι στο δ@@@@@» της Ευρυδικής Παπαδοπούλου πριν την αποχώρηση

Στο βίντεο, η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου περιέγραψε πως έπειτα από μια ακόμη αρνητική κριτική βγήκε εκτός εαυτού και αποφάσισε να αποχωρήσει από το My Style Rocks. «Ακούστηκε ένα «άι στο δ@@@@@» που είπα, ναι το είπα. Το είπα την ώρα που κρινόμουν πάνω στο stage, όταν μου έγινε κακή κριτική και μου είπαν ότι δεν έχω κανένα στιλ και ότι το μόνο που ξέρω είναι να δημιουργώ ίντριγκες και έτσι να επιβιώνω στο παιχνίδι» λέει η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου στο βίντεο.

Περιγράφει πως ο Στέλιος Κουδουνάρης την έκρινε αυστηρά για το στιλ της και σχολίασε πως «το φορμάτ του παιχνιδιού είναι εντελώς διαφορετικό και ότι λανθασμένα και λάθος πράττω να προσπαθώ με το χαρακτήρα μου να κερδίσω την παραμονή μου στο παιχνίδι». Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου υποστηρίζει πως τότε του συνέστησε να μιλήσει με την παραγωγή και να από κοινού να «αποφασίστε τι ακριβώς θέλετε να κάνω και να μου το πείτε κι εμένα να ξέρω».

«Το άι στο δ@@@@@ δεν πήγαινε στον Κουδουνάρη»

Η συζήτηση εκείνη, σύμφωνα πάντα με την Ευρυδίκη Παπαδοπούλου κατέληξε στην απόφαση να αποχωρήσει. «Το άι στο δ@@@@@ δεν πήγαινε στον κ. Κουδουνάρη, είναι επαγγελματίας, τον σέβομαι και τον εκτιμώ, πήγαινε στην παραγωγή γιατί δεν με προστάτευσαν καθόλου» σημειώνει.