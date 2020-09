Δένδιας – Στόλτενμπεργκ: Τηλεφωνική επικοινωνία για αποκλιμάκωση

Δένδιας – Στόλτενμπεργκ: Τηλεφωνική συνομιλία με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ πραγματοποίησε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και η ανάγκη αποκλιμάκωσης της έντασης από πλευράς της Τουρκίας, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Η τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια-Στόλτενμπεργκ έρχεται μετά την αναταραχή που προκλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης όταν ο γενικός γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, μέσω Τwitter υποστήριξε ότι «μετά τις συζητήσεις μου με τους ηγέτες Ελλάδας και Τουρκίας, οι δύο σύμμαχοι συμφώνησαν να ξεκινήσουν τεχνικές συνομιλίες στο ΝΑΤΟ για τη θέσπιση μηχανισμών προκειμένου να υπάρξει στρατιωτική αποκλιμάκωση και να μειωθεί ο κίνδυνος περιστατικών και ατυχημάτων στην Ανατολική Μεσόγειο».

Η Αθήνα έσπευσε να διαψεύσει τον κ. Στόλτενμπεργκ καθώς δεν υπήρξε καμία επικοινωνία ούτε με τον υπουργό Εξωτερικών ούτε και με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Ωστόσο η προσπάθειά του να εμφανιστεί ως πρωτεργάτης ενός διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, χωρίς να έχει συμφωνηθεί κάτι τέτοιο, προκάλεσε εκνευρισμό στην ελληνική κυβέρνηση.

Phone call b/w FM @NikosDendias & @NATO SecGen @jensstoltenberg -focus on dvpts in #EasternMediterranean and need to de-escalate tension on the part of Turkey /Τηλ. συνομιλία ΥΠΕΞ Ν. Δένδια με ΓΓ #NATO –Αν.Μεσόγειος, ανάγκη αποκλιμάκωσης έντασης από πλευράς Τουρκίας στο επίκεντρο

