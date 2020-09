Ερντογάν νέες δηλώσεις: “Ελπίζω να μην πληρώσουν το ίδιο τίμημα”

Ερντογάν νέες δηλώσεις: Δεν έχει τέλος το παραλήρημα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον Τούρκο πρόεδρο να δηλώνει τώρα πως «εύχεται όσοι επιτίθενται στην ανεξαρτησία της Τουρκίας» να μην πληρώσουν το ίδιο τίμημα με αυτό που πλήρωσαν πριν από 100 χρόνια. «Πριν από έναν αιώνα είτε τους θάψαμε στο χώμα είτε τους ρίξαμε στη θάλασσα. Εύχομαι να μην πληρώσουν το ίδιο τίμημα» φέρεται να είπε ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με την Hurriyet.

Ο Τούρκος πρόεδρος, μιλώντας στους αποφοίτους του Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, δήλωσε: «Όσους πριν από έναν αιώνα επιτέθηκαν κατά της ανεξαρτησίας μας , ο τουρκικός λαός τους έθαψε είτε στο χώμα είτε τους έριξε στη θάλασσα. Αυτοί που στόχευσαν τη σημαία μας και την προσευχή μας, όταν έψαχναν τρόπο να βγουν από αυτή την πίεση εκτέλεσαν τρεις πρωθυπουργούς, δυο υπουργούς και έναν αρχιστράτηγο. Ευχόμαστε να μην κάνουν το ίδιο λάθος σήμερα και να μην πληρώσουν το ίδιο τίμημα σήμερα». Παράλληλα την ίδια ώρα η Τουρκία ανακοίνωσε τη διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων διάρκειας πέντε ημερών, αρχής γενομένης την Κυριακή, μαζί με τον «στρατό» των τουρκοκυπρίων στα Κατεχόμενα όπως μετέδωσε το πρωί του Σαββάτου το πρακτορείο Anadolu

#BREAKING Turkish and Turkish Cypriot forces to start 5-day military drill Sunday in Turkish Republic of Northern Cyprus

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) September 5, 2020