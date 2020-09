Δεκαετές ομόλογο Ελλάδας: Η χαμηλότερη απόδοση στην ιστορία

Δεκαετές ομόλογο Ελλάδας: “Η Ελλάδα σήμερα δανείστηκε με τη χαμηλότερη απόδοση στην ιστορία της σε οποιαδήποτε λήξη ομολόγων. Στο νέο άνοιγμα του 10ετους ομολόγου άντλησε 2,5 δισ. ευρώ με επιτόκιο γύρω στο 1,2%. Ενάντια σε μια παγκόσμια πανδημία, χαιρετίζουμε την ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελληνική Δημοκρατία”, αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση στο twitter, στα αγγλικά, για τη σημερινή επανέκδοση 10ετους ομολόγου. “Greece today borrowed at the lowest yield ever in its history for any bond maturity. The re-opening of the 10-year bond raised Euro2.5 billion at a rate of about 1.2%. Against a global pandemic, we salute the vote of confidence in the Hellenic Republic.”.

Reuters: Απόδοση 1,21% -1,23%, χαμηλότερη που έχει υπάρξει ποτέ για τη χώρα σε οποιαδήποτε έκδοση ομολόγου

Η Ελλάδα άντλησε σήμερα 2,5 δισ. ευρώ με ιστορικά χαμηλό κόστος, με την επανέκδοση ενός 10ετούς ομολόγου που προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση, αναφέρει δημοσίευμα του Reuters. Η τελική τιμολόγηση του ομολόγου οδήγησε σε μία απόδοση 1,21% -1,23%, που είναι η χαμηλότερη που έχει υπάρξει ποτέ για τη χώρα σε οποιαδήποτε έκδοση ομολόγου, αναφέρει το δημοσίευμα, παραπέμποντας σε δήλωση αξιωματούχου του υπουργείου Οικονομικών, ενώ προσθέτει ότι η ζήτηση των επενδυτών υπερέβη τα 18 δισ. ευρώ.

Η Ελλάδα, προσθέτει το Reuters, εξέδωσε ένα 10ετές ομόλογο τον Ιούνιο, αντλώντας τότε 3 δισ. ευρώ με μία απόδοση 1,57%, εκμεταλλευόμενη τις ιστορικά χαμηλές αποδόσεις. “Ενισχύσαμε τη ρευστότητα του 10ετούς ομολόγου που εκδόθηκε τον Ιούνιο για να έχουμε έναν τίτλο μεγέθους αναφοράς με όρους Ευρωζώνης και για να είναι αυτός πιο ελκυστικός για τους επενδυτές”, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι οι αποδόσεις των ελληνικών τίτλων έχουν υποχωρήσει σε χαμηλά επίπεδα – ρεκόρ τους τελευταίους μήνες, λόγω των αγορών τους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σημειώνει, επίσης, ότι η Ελλάδα, που επέστρεψε στις διεθνείς αγορές ομολόγων το 2017, έχει ένα “μαξιλάρι” 34 δισ. ευρώ από πόρους του ESM που δεν έχει χρησιμοποιήσει και από τη ρευστότητα που πήρε από τις αγορές, έχοντας αντλήσει φέτος 7,5 δισ. ευρώ με εκδόσεις ομολόγων.

Σταϊκούρας: H διεθνής επενδυτική κοινότητα επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη της στην ελληνική οικονομία

Η Ελλάδα δανείστηκε με το χαμηλότερο επιτόκιο διαχρονικά ανεξαρτήτως διάρκειας έκδοσης, αναφέρει σε δήλωσή του ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας σχετικά με την επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου του Δημοσίου τονίζοντας ότι “για τρίτη φορά μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του κορονοϊού, η διεθνής επενδυτική κοινότητα επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη της στην ελληνική οικονομία”. Σημειώνεται ότι μέσω της επανέκδοσης του 10ετούς ομολόγου το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε 2,5 δισ. ευρώ με επιτόκιο περίπου στο 1,2%.