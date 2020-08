Μπορέλ Ελλάδα: Η ΕΕ καλεί την Τουρκία να σταματήσει τις προκλήσεις

Μπορέλ Ελλάδα: Ολοκληρώθηκε το άτυπο Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ. Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ κάλεσε την Τουρκία να απέχει από μονομερείς ενέργειες στην ανατολική Μεσόγειο. Οι πιθανές νέες κυρώσεις παρουσιάστηκαν προφορικά. Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Χάικο Μάας, είπε ότι «είμαστε σαφείς ως προς την αλληλεγγύη μας στην Ελλάδα και την Κύπρο». Είπε ακόμα ότι μόνο με διάλογο θα αποφευχθεί η κρίση και κάλεσε την Τουρκία να αποφύγει τις προκλήσεις στις οποίες επιδίδεται.

Ο Ζοζέπ Μπορέλ κάλεσε εκ νέου την Τουρκία να απέχει από μονομερείς ενέργειες και είπε πως σε περίπτωση που δεν υπάρξει πρόοδος στο ζήτημα αυτό, τότε οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα εξετάσουν περαιτέρω μέτρα, εννοώντας τον κατάλογο κυρώσεων που έχει συζητηθεί σήμερα. Ευχαρίστησε επίσης τη Γερμανία για τις προσπάθειες που κατέβαλε για να βρεθούν λύσεις ανάμεσα σε Ελλάδα-Κύπρο και Τουρκία, τονίζοντας πως θα πρέπει να βρεθεί ένα μονοπάτι για να γίνουν υγιέστερες οι σχέσεις ανάμεσα σε ΕΕ και Τουρκία.

Ο Ζοζέπ Μπορέλ ανακοίνωσε τη συναίνεση των «27» για την επιτάχυνση της προσθήκης ονομάτων στη σχετική λίστα, όπως ζήτησε η Κύπρος αλλά και τη συναίνεση των ευρωπαίων ΥΠΕΞ να προετοιμαστεί τεχνικά μια πρόσθετη λίστα περιοριστικών μέτρων κατά τη Τουρκίας. Αυτή σε περίπτωση που δεν καταγραφεί πρόοδος και αποκλιμάκωση, θα τεθεί στη Σύνοδο Κορυφής των 27 στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου προς υιοθέτηση. Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας τόνισε ότι Συμβούλιο εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη προς την Ελλάδα και την Κύπρο. Ξεκαθάρισε επίσης ότι το Συμβούλιο είναι αποφασισμένο να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο κ. Μπορέλ υπογράμμισε ότι το Συμβούλιο καλεί την Τουρκία να αποφύγει κάθε μονομερή ενέργεια. «Θέλουμε να δοθεί μια σοβαρή ευκαιρία στο διάλογο», τόνισε ο κ, Μπορέλ και διευκρίνισε ότι αυτό θα γίνει ταυτόχρονα με την υπεράσπιση των συμφερόντων της ΕΕ στην περιοχή. Κληθείς, πάντως να διευκρινίσει το είδος των κυρώσεων που παρουσίασε ο Ύπατος Εκπρόσωπος, διευκρίνισε ότι πρόκειται για περιοριστικά μέτρα που αρχικά στοχεύουν πρόσωπα. Στη συνέχεια, όπως είπε, θα στοχεύουν πλοία, υποδομές, περιουσιακά στοιχεία, περιορισμό χρήσης λιμανιών και άλλα. Σε δεύτερη φάση θα μπορούσαν να υπάρξουν μέτρα και επί άλλων τομέων της τουρκικής οικονομίας που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή. Ξεκαθάρισε όμως ότι η ελπίδα όλων είναι να μη χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν.

Watch live around 2 PM: press conference with @HeikoMaas & @JosepborrellF at the end of #Gymnich meeting of EU foreign ministers. #EU2020DE #EuropeUnited https://t.co/lxGqopNCuF

— EU2020DE (@EU2020DE) August 28, 2020