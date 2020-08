Μακόλεϊ Κάλκιν ηλικία: Ο πρωταγωνιστής του “Μόνος στο Σπίτι” έχει γενέθλια και… τρολάρει

Μακόλεϊ Κάλκιν ηλικία: Τα 40α του γενέθλια γιόρτασε χθες ο πρωταγωνιστής των ταινιών «Μόνος Στο Σπίτι» Μακόλεϊ Κάλκιν και θέλησε να κάνει τους θαυμαστές του να νιώσουν μεγάλοι. «Γεια σας παιδιά, θέλετε να νιώσετε γέροι; Είμαι 40. Είστε ευπρόσδεκτοι» έγραψε ο Μακόλεϊ Κάλκιν σε μια σειρά από tweets που μοιράστηκε με τους σχεδόν 600.000 οπαδούς του στο Twitter. Ακολούθως, έγραψε: «Είναι το δώρο μου στον κόσμο: Κάνω τους ανθρώπους να νιώσουν γέροι. Δεν είμαι πλέον παιδί, αυτή είναι η δουλειά μου». Λίγο μετά, αστειεύτηκε καθώς ζήτησε από τους θαυμαστές του να του στείλουν προτάσεις για το τι θα πρέπει να κάνει από εδώ και πέρα. «Επειδή είμαι 40 χρονών, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να περάσω την κρίση μέσης ηλικίας. Σκέφτομαι να κάνω σέρφινγκ. Έχετε καμία πρόταση;».

Στην συνέχεια, ο Μακόλεϊ Κάλκιν ενθάρρυνε τους οπαδούς του που ξέρουν να χειρίζονται το photoshop να του στείλουν μια επεξεργασμένη φωτογραφία για να δει πώς θα είναι το αποτέλεσμα.«Έχει κάποιος από εσάς δεξιότητες στο Photoshop; Μπορείτε να βάλετε το κεφάλι μου σε έναν σέρφερ ώστε να πάρω μια ιδέα για το πόσο κουλ θα δείχνω;» έγραψε. Πάντως, παρά το γεγονός ότι ζήτησε από τους θαυμαστές του να κάνουν κάτι τέτοιο, ο ηθοποιός δεν έχει ακόμη κοινοποιήσει κάποιο από τα αγαπημένα του στο Twitter. Ο Μακόλεϊ Κάλκιν έγινε διάσημος ως παιδί – ηθοποιός την δεκαετία του 1980 υποδυόμενος τον άτακτο Κέβιν ΜακΚάλιστερ στις ταινίες «Μόνος στο Σπίτι».

I'm no longer a kid, that's my job.

It's my gift to the world: I make people feel old.

Since I'm 40 I think it's about time to start my midlife crisis.

I'm thinking of picking up surfing.

Do you all have any suggestions?

— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) August 26, 2020