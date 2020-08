Μάλι πραξικόπημα: Παραιτείται ο πρόεδρος – Συγκαλείται εκτάκτως το ΣΑ του ΟΗΕ

Μάλι πραξικόπημα: Ο πρόεδρος του Μαλί, ο Ιμπραήμ Μπουμπακάρ Κεϊτά, ανακοίνωσε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη την παραίτηση του ιδίου και της κυβέρνησής του και τη διάλυση του κοινοβουλίου, μερικές ώρες μετά την αιχμαλώτισή του από στρατιωτικούς οι οποίοι στασίασαν. «Θα ήθελα αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, αφού ευχαριστήσω τον λαό του Μαλί διότι με συνόδευσε όλα αυτά τα χρόνια και για τη θέρμη της στοργής του, να σας ενημερώσω για την πρόθεσή μου να παραιτηθώ από τα καθήκοντά μου, όλα τα καθήκοντά μου, από αυτή τη στιγμή», είπε ο Κεϊτά σε διάγγελμά του που μεταδόθηκε απευθείας από την κρατική τηλεόραση ORTM. Συμπλήρωσε επίσης ότι θα εγκαταλείψει την εξουσία η κυβέρνησή του και θα διαλυθεί η Βουλή της αφρικανικής χώρας.

«Δεν θέλω να χυθεί αίμα για να παραμείνω στην εξουσία», εξήγησε ο Κεϊτά στο σύντομο διάγγελμά του, μερικές ώρες μετά τη σύλληψη του αρχηγού του κράτους και κορυφαίων αξιωματούχων από στασιαστές στρατιωτικούς.

Coup in progress in Mali to bring an end to the French-backed administration of President Ibrahim Boubacar Keita.

The protesters whose movement led to the coup want the end of France's influence in the country. pic.twitter.com/BF43NcEIUi

— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) August 18, 2020