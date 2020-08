Oruc Reis τώρα: Σε ελληνική υφαλοκρηπίδα ανήμερα Δεκαπενταύγουστου – Αδιάλλακτη η Τουρκία

Oruc Reis τώρα: Περίπου στο μέσον της περιοχής που έχουν δηλώσει ότι θα διεξάγουν έρευνες οι Τούρκοι πλέει το ερευνητικό πλοίο Oruc Reis με τα δύο βοηθητικά πλοία Ataman και Cengiz Han και συνοδευόμενο από τον τουρκικό στολίσκο περίπου 10 πολεμικών πλοίων που κινούνται γύρω του. Το μεσημέρι του Δεκαπενταύγουστου το Oruc Reis βρισκόταν άνωθεν ελληνικής υφαλοκρηπίδας, σε διεθνή ύδατα, στο μέσον της περιοχής που έχει παρανόμως δεσμευθεί με την τουρκική Notam της 10ης Αυγούστου, περίπου 80 μίλια από το ανατολικότερο όριο του τομέα που οριοθετείται από τις συντεταγμένες που ορίστηκαν από την παράνομη αγγελία του παράκτιου σταθμού της Αττάλειας. Το τουρκικό ερευνητικό κινείται με ταχύτητα 4-5 κόμβους, πορεία βορειοανατολική και απέχει περίπου 40 μίλια από την κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη.

Η περιπλάνηση του Oruc Reis και του στολίσκου που το συνοδεύει παρακολουθείται από πολεμικά πλοία του ελληνικού στόλου. «Κατά περιόδους τα σόναρ των ελληνικών πολεμικών καταγράφουν κάποιες εκπομπές, πιστεύουμε όμως το Oruc Reis δεν διεξάγει σεισμικές έρευνες» δήλωσε στο protothema ενημερωμένη πηγή. Στο μεταξύ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου, 15 Αυγούστου, στην 115 Πτέρυγα Μάχης της Πολεμικής Αεροπορίας στην Αεροπορική Βάση της Σούδας. «Αισθάνθηκα την ανάγκη να βρεθώ μαζί σας σήμερα, ημέρα συμβολική για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνομιλία που είχε με τους χειριστές και το τεχνικό προσωπικό. «Η ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί προϋπόθεση για την ειρήνη. Και αυτό αποδείχθηκε έμπρακτα στο πεδίο τις τελευταίες μέρες», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Μήνυμα – απάντηση προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τις συστάσεις τους για αποκλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο από την πλευρά της Τουρκίας, απηύθυνε το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας.

“Η Τουρκία είναι υπέρ του διαλόγου και των διαπραγματεύσεων αλλά αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά της. Το κάλεσμα της ΕΕ δεν πρέπει να απευθύνεται σε εμάς αλλά σε αυτούς που λαμβάνουν μονομερή και προκλητικά μέτρα στην Ανατολική Μεσόγειο και σε εκείνους που δεν σέβονται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων”, αναφέρεται στην ανακοίνωση μέσω Twitter που κινείται στον ίδιο αδιάλλακτο τόνο που διέπουν τις δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων τις τελευταίες ημέρες.

Μέσω του λογαριασμού του στο Twitter, o επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, κάλεσε χθες την Τουρκία να προχωρήσει σε άμεση αποκλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς επίσης να επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου.

Turkey is in favor of dialogue&negotiations. Determined to defend her legitimate rights&interests. EU’s call shouldn’t be addressed to us but to those who take unilateral&provocative steps in Eastern Med. and those who don’t respect rights&interests of Turkey&Turkish Cypriots. https://t.co/O4RtVJ2lEc

