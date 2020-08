Χάφταρ – Τουρκία νέα: Ο LNA βύθισε σκάφος με μισθοφόρους στη Λιβύη

Χάφταρ – Τουρκία νέα: Ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός (LNA) του Στρατάρχη Χάφταρ υποστηρίζει ότι κατέστρεψε σκάφος που μετέφερε μισθοφόρους της Τουρκίας, στα ανοικτά της Λιβύης. Συγκεκριμένα ο λογαριασμός στο Twitter που απηχεί τις απόψεις του LNA ανέφερε: «Λιβυκός Στρατός: στοχεύσαμε και καταστρέψαμε ένας σκάφος που μετέφερε Σύρους αντάρτες και μισθοφόρους πιστούς στην Τουρκία και την Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας (GNA) μόλις πέρασαν την θαλάσσια ζώνη αποκλεισμού στα ανοικτά της Σύρτης.

Το σκάφος ειδοποιήθηκε μέσω ασυρμάτου αλλά δεν απάντησε στην προειδοποίηση και στοχοθετήθηκε από πύραυλο που εκτοξεύθηκε από την ακτή, που είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή του στόχου και τον θάνατο 20 Σύρων τρομοκρατών μισθοφόρων πιστών στην Τουρκία και την «ληγμένη» κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας» ανέφεραν πηγές προσκείμενες στον Στρατάρχη Χαφτάρ.

The Libyan Army: targeting and destroying a boat carrying Syrian militants and mercenaries loyal to #Turkey And the #GNA after they crossed the maritime exclusion zone off the coast of the Sirte.#LNA #HoR pic.twitter.com/HBSuFMvY1t

— M-LNA (@MLNA2020) August 10, 2020