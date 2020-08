Ορούτς Ρέις τώρα: “Βρυχάται” ξανά η Τουρκία – Απέπλευσε για Καστελόριζο το πλοίο

Ορούτς Ρέις τώρα: “Βρυχάται” και πάλι η Άγκυρα, δείχνοντας την λυσσαλέα οργή της για την συμφωνία Ελλάδας – Αιγύπτου. Η νέα πρόκληση, ερμηνεύεται ως αντίδραση στη συμφωνία της Ελλάδας με την Αίγυπτο για τη μερική οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών των δύο χωρών, την οποία η τουρκική πλευρά χαρακτηρίζει ως “ανύπαρκτη συμφωνία”. Τα τουρκικά πολεμικά πλοία να έχουν αναπτυχθεί στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Καστελόριζου-Ρόδου και Καρπάθου ενώ στις Ένοπλες Δυνάμεις έχει σημάνει συναγερμός. Νωρίς το πρωί εκδόθηκε νέα τουρκική NAVTEX για έρευνες του Oruc Reis νοτίως του Καστελόριζου έως τις 23 Αυγούστου. Λίγο μετά τις 8 το πρωί, απέπλευσε το Oruc Reis με πορεία προς περιοχή νότια της Καρπάθου, συνοδευόμενο από πολεμικά πλοία. Υπενθυμίζεται ότι από χτες το Ορούτς Ρέις έχει κλείσει τους πομπούς του.

Η Τουρκική NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1024/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUC REIS, ATAMAN AND CENGIZ HAN BETWEEN 10-23 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.84 N – 030 06.78 E

33 41.25 N – 028 46.16 E

33 47.41 N – 028 21.48 E

33 53.37 N – 027 59.90 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 232059Z AUG 20.

Δεκατέσσερα τουρκικά πλοία του πολεμικού ναυτικού έχουν αποπλεύσει από το Ακσάζ καθώς η Άγκυρα εξέδωσε επίσης το πρωί της Δευτέρας NAVTEX, με την οποία γνωστοποιείται η διεξαγωγή ασκήσεων με χρήση πραγματικών πυρών σε θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελόριζο. Από ελληνικής πλευράς έχει κινητοποιηθεί μεγάλο μέρος του στόλου που βρίσκεται εν πλω στο Αιγαίο. Τα πληρώματα βρίσκονται σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής όσο η Αθήνα προσπαθεί να ερμηνεύσει και να αποκωδικοποιήσει τις προθέσεις της τουρκικής πολιτικής ηγεσίας. Κινητοποίηση επικρατεί και στην Πολεμική Αεροπορία.

Δείτε την περιοχή στην οποία πλέει το Oruc Reis:

Το tweet του Τούρκου υπουργού Ενέργειας

Το πρωί της Δευτέρας, ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας, Φατίχ Ντονμέζ, έγραψε στο Twitter ότι το ερευνητικό πλοίο Ορούτς Ρέις απέπλευσε από την Αττάλεια για την νέα του αποστολή στη Μεσόγειο. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, «έφτασε στην περιοχή όπου θα λειτουργήσει». Παράλληλα, στέλνει μήνυμα ότι οι προσπάθειες για την «ενεργειακή ανεξαρτησία της Τουρκίας, σε Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα, θα συνεχιστεί χωρίς διακοπή». Μάλιστα, στην ανάρτησή του προσθέτει «Ορούτς Ρέις, 83 εκατομμύρια βρίσκονται πίσω σου».

MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz’deki yeni görevi için Antalya’dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı. Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz’de ve Karadeniz’deki çalışmalarımız aralıksız devam edecek. 83 milyon arkanda Oruç Reis.

Rast gele.🚢🇹🇷 pic.twitter.com/VKfFGgXSxm — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) August 10, 2020

Τσαβούσογλου: Με εντολή Ερντογάν πλοία μας κατευθύνονται στην περιοχή

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Όπως είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους, «σύμφωνα με πληροφορίες μας τα θαλάσσια σύνορα που καθορίζει το Κάιρο δεν παραβιάζουν την υφαλοκρηπίδα μας. Όμως είναι ξεκάθαρο πως ο καθορισμός της υφαλοκρηπίδας από την πλευρά της Ελλάδας παραβιάζει την τουρκική υφαλοκρηπίδα». Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών αναφερόμενος στις κινήσεις του Ορούτς Ρέις, δήλωσε ότι: «Με την εντολή του προέδρου μας τα πλοία μας κατευθύνονται στην περιοχή. Έτσι, όπως φαίνεται, έχουν γίνει υποχωρήσεις από τα κυριαρχικά δικαιώματα των νησιών και της Κρήτης κι αυτό ουσιαστικά ενισχύει τις θέσεις μας».

Για το ελληνοαιγυπτιακό σύμφωνο επέμεινε στη θέση ότι η Ελλάδα δεν θέλει το διάλογο. «Αυτή η συμφωνία μας συμφέρει, διότι κανένας δεν μπορεί να μας πει πως προκαλούμε ένταση, κανένας δεν μπορεί να πει να μην πάμε στις περιοχές αυτές. Κανένας δεν μπορεί να πει οτιδήποτε στις έρευνες και γεωτρήσεις που κάνει η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Και όλοι είδαν πως η Ελλάδα δεν θέλει διάλογο», ανέφερε.

Καλίν: Κάθε απόπειρα να αγνοηθεί η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο θα μείνει άκαρπη

Μετά την τουρκική Navtex, ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, Ιμπραχίμ Καλίν, με tweet στον προσωπικό του λογαριασμό σημείωσε ότι «κάθε απόπειρα να αγνοηθεί η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο θα μείνει άκαρπη». Πρόσθεσε δε ότι «υπό την ισχυρή ηγεσία του Προέδρου μας, η Τουρκία είναι αποφασισμένη να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας σε κάθε τομέα, από την οικονομία μέχρι τις υποδομές, από την υγεία μέχρι την εκπαίδευση, από την εξωτερική πολιτική μέχρι την ασφάλεια».

Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi yok sayan her girişim sonuçsuz kalacaktır. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde ekonomiden alt yapıya, sağlıktan eğitime, dış politikadan güvenliğe kadar her alanda ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusunda tam bir kararlılık içindedir. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) August 7, 2020

Συνεδριάζει το ΚΥΣΕΑ

Mόλις εκδόθηκε η τουρκική NAVTEX, συγκλήθηκε στο ΓΕΕΘΑ το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων με μοναδικό θέμα την εκτίμηση της κατάστασης όπως διαμορφώνεται μετά από τη νέα πρόκληση των Τούρκων στη περιοχή νότια του Καστελόριζου και της Καρπάθου. Στις 12.00 θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

Ανησυχία στην ΕΕ για το Αιγαίο

Στην επίλυση των ανοιχτών ζητημάτων μέσω του διαλόγου και όχι των απειλών καλεί η ΕΕ την Τουρκία. Πιο συγκεκριμένα, πηγή της ΕΕ τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι “αυτό που θέλει να επιτύχει η ΕΕ είναι η Τουρκία να σταματήσει τις προκλητικές ενέργειες και τις αντιπαραθέσεις και να ξεκινήσει επιτέλους να συμπεριφέρεται σαν κανονικός πολιτισμένος εταίρος, ο οποίος επιλύει τα ανοιχτά ζητήματα μέσω του διαλόγου και όχι μέσω των απειλών και των μονομερών ενεργειών”. Νωρίτερα, την ανησυχία του για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο εξαιτίας της τουρκικής παραβατικότητας εξέφρασε με ανακοίνωσή του ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής.

Η ανακοίνωση του Ζοζέπ Μπορέλ είναι η ακόλουθη: “Οι τελευταίες ναυτικές κινήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο είναι εξαιρετικά ανησυχητικές. Δεν θα συμβάλουν στην εξεύρεση λύσεων. Αντίθετα, θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερο ανταγωνισμό και δυσπιστία. Τα θαλάσσια όρια πρέπει να καθοριστούν μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων, όχι μέσω μονομερών δράσεων και κινητοποίησης ναυτικών δυνάμεων. Οι διαφορές πρέπει να επιλυθούν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να βοηθήσει στην επίλυση τέτοιων διαφορών και διαφωνιών σε αυτόν τον τομέα ζωτικού ενδιαφέροντος για την ασφάλεια. Ως Ύπατος Εκπρόσωπος για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική της ΕΕ και την Πολιτική Ασφάλειας, θα καταβάλω κάθε προσπάθεια που απαιτείται για την αποκατάσταση ενός τέτοιου διαλόγου και για τη διευκόλυνση της επανέναρξης. Η παρούσα πορεία δράσης δεν θα εξυπηρετήσει ούτε τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε της Τουρκίας. Πρέπει να συνεργαστούμε για την ασφάλεια στη Μεσόγειο”.

Περίεργη σιωπή από τις ΗΠΑ

Η δυναμική αντίδραση της διεθνούς κοινότητας μπορεί να λειτουργήσει σαν ένας ικανοποιητικά αποτρεπτικός παράγοντας απέναντι στις αποσταθεροποιητικές ενέργειες της Τουρκίας εκτίμησε ο γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ. Στάθηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ διαχειρίζεται το θέμα της Τουρκίας, λέγοντας πως η Ουάσιγκτον δεν έχει επιδείξει την ίδια σαφήνεια με τους Ευρωπαίους εταίρους της. Μάλιστα κάλεσε τις ΗΠΑ να μιμηθούν το παράδειγμα της ΕΕ και να μιλήσουν ξεκάθαρα για τις παραβιάσεις στη κυπριακή ΑΟΖ. “Παραμένω πολύ ανήσυχος για τις παραβιάσεις της Τουρκίας στην ΑΟΖ της Κύπρου και της Ελλάδας. Οι Ευρωπαίοι κατανοούν την κατάσταση και έχουν επιβάλει κυρώσεις στην Τουρκία για αυτές τις ενέργειες. Οι ΗΠΑ πρέπει να είναι λιγότερο αμφιλεγόμενες και να μιλήσουν ξεκάθαρα για τις παραβιάσεις στην ΑΟΖ”, τόνισε χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, συνέχισε τη κριτική του για τη στάση της αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι στη Τουρκία, φέρνοντας ως παράδειγμα την ιδιαίτερη πρόσβαση που απολαμβάνει ο Τούρκος πρόεδρος στο Οβάλ Γραφείο. Όπως εκτίμησε, πρόκειται για ένα μεγάλο διπλωματικό λάθος, καθώς η Ουάσιγκτον δεν έχει καταφέρει να αποσπάσει κανένα αντάλλαγμα από αυτή την παραχώρηση.

Ο ρόλος της Μέρκελ

Όπως είναι πλέον γνωστό, η Μέρκελ έχει αναλάβει ρόλο πρωταγωνιστικό, παράλληλα βέβαια με τους Αμερικανούς. Την Μέρκελ ενημέρωσε ο Ερντογάν για την απόφαση του να αποχωρήσει η Τουρκία από τις συνομιλίες με την Ελλάδα που θα γίνονταν καθ΄ υπόδειξη του Βερολίνου. Παραπονέθηκε, μάλιστα, ότι δήθεν εξαπατήθηκε από τους Έλληνες, μετά από τη συμφωνία με την Αίγυπτο.