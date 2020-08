ΑΟΖ Ελλάδα – Αίγυπτος: Ο Μητσοτάκης χαιρετίζει από τη Χάλκη τη συμφωνία

ΑΟΖ Ελλάδα – Αίγυπτος: Δήλωση με την οποία χαιρετίζει τη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου για την οριοθέτηση της ΑΟΖ, έκανε από τη Χάλκη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναλυτικά η δήλωσή του: “Η επίσκεψή μου στην ακριτική Χάλκη, στη Δωδεκάνησο, πραγματοποιείται σε μία ιδιαίτερα σημαντική ημέρα για τη χώρα μας, τη διεθνή νομιμότητα και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Σήμερα, υπογράψαμε με τη φίλη Αίγυπτο συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών μας.

Χρειάστηκαν 15 χρόνια διαπραγματεύσεων για να καταλήξουμε σε μία συμφωνία σύμφωνη με το Διεθνές Δίκαιο, με την οποία αναγνωρίζονται όλα τα δικαιώματα των νησιών μας στις Θαλάσσιες Ζώνες τους. Μία συμφωνία καθ’ όλα νόμιμη, που ικανοποιεί απόλυτα και τις δύο χώρες. Μία συμφωνία που δημιουργεί μία νέα πραγματικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και επαναφέρει τη νομιμότητα στην περιοχή. Νομιμότητα που επιχειρήθηκε να διασαλευθεί από το παράνομο και ανυπόστατο Τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Με την Αίγυπτο, όπως και πριν λίγους μήνες με την Ιταλία, αποδείξαμε ότι η προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο είναι ο μόνος δρόμος για την ασφάλεια, την ειρήνη, τη σταθερότητα και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Εμείς σε αυτόν τον δρόμο θα πορευτούμε με όλους τους γείτονές μας. Ελπίζουμε και προσδοκούμε ότι θα πράξουν και εκείνοι το ίδιο”.

Η συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Αιγύπτου για την οριοθέτηση ΑΟΖ εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική διευθέτησης διμερών εκκρεμοτήτων, οικοδόμησης συμμαχιών με τρίτους με τρόπο που προωθεί τα εθνικά συμφέροντα, στη βάση του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου, αναφέρουν διπλωματικές πηγές.

Επίσης, επισημαίνουν πως πρόκειται για μια ισορροπημένη συμφωνία, που είναι απολύτως σύμφωνη με το Δίκαιο της Θάλασσας όπως έχει εφαρμοσθεί σε πρακτική και σε νομολογία, και υπογραμμίζουν ότι επιβεβαιώνεται πανηγυρικά η πάγια θέση της Ελλάδας ότι τα νησιά έχουν κυριαρχικά δικαιώματα υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ. Κατοχυρώνεται η επήρεια των νησιών μας σε θαλάσσιες ζώνες, προσθέτουν.

Σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία, αναφέρουν πως βασικά κριτήρια αποτέλεσαν οι πρόνοιες του Δικαίου της Θάλασσας και κυρίως το δικαίωμα των νησιών σε θαλάσσιες ζώνες. Παράλληλα, οι ίδιες διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση είναι πως η Ελλάδα δεν κάνει παράνομες συμφωνίες, ούτε εξαναγκάζει άλλες χώρες σε λεόντειες συμφωνίες. Στην κατεύθυνση αυτή, τονίζουν πως η χώρα διαπραγματεύεται και προβαίνει σε οριοθετήσεις με βάση το δίκαιο της θάλασσας και η ορθότητα της πολιτικής μας έναντι παράνομων ενεργειών, όπως το τουρκολιβυκό μνημόνιο, αποδεικνύεται από το ότι το Κάιρο οριοθέτησε με την Ελλάδα, παρά τις μάταιες προσπάθειες της Τουρκίας να πλειοδοτήσει προσφέροντας στην Αίγυπτο μεγαλύτερη ΑΟΖ.

Οι διπλωματικές πηγές αναφέρουν με έμφαση ότι από κάθε άποψη είναι μία μεγάλη εθνική επιτυχία που έρχεται μετά τη συμφωνία με την Ιταλία και κλείνει μία περίοδο αδράνειας και δισταγμών στην εξωτερική πολιτική.

Cairo: FMs @NikosDendias & S. #Shoukry sign Agreement on the Delimitation of Exclusive Economic Zone between #Greece 🇬🇷 & #Egypt 🇪🇬

Κάιρο: Οι ΥΠΕΞ Ν. Δένδιας & S.Shoukry υπογράφουν τη Συμφωνία Οριοθέτησης ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας 🇬🇷 & Αιγύπτου 🇪🇬 pic.twitter.com/8UyUe8nUr1

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) August 6, 2020