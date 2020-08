SpaceX επιστροφή: Η στιγμή που οι αστροναύτες φτάνουν στη Γη – Ιστορικές εικόνες

SpaceX επιστροφή: Επέστρεψαν το βράδυ της Κυριακής στη Γη, από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, οι δύο αστροναύτες της NASA με την κάψουλα Dragon Endeavour της SpaceX και έγραψαν ιστορία.Το διαστημικό σκάφος της SpaceX, «Crew Dragon» προσθαλασσώθηκε στα ανοιχτά της Φλόριντα και έτσι οι Robert Behnken και Douglas Hurley επέστρεψαν την Κυριακή στις 21:48 ώρα Ελλάδος από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

«Καλωσορίσατε στη Γη, και ευχαριστούμε που ταξιδέψατε με τη SpaceX» ανακοίνωσε ο διευθυντής της NASA στους αστροναύτες.

Και συνέχισε, «Συγχαρητήρια στις ομάδες της NASA και της SpaceX για την απίστευτη δουλειά που κατέστησε δυνατή αυτήν την δοκιμαστική πτήση. Είναι μια απόδειξη για το τι μπορούμε να πετύχουμε όταν συνεργαζόμαστε για να κάνουμε κάτι που κάποτε φάνταζε αδύνατο. Οι συνεργάτες είναι το κλειδί για το πώς να προχωράμε πιο μακριά από ποτέ και να κάνουμε τα επόμενα βήματα για τολμηρές αποστολές στη Σελήνη και τον Άρη», πρόσθεσε ο διευθυντής της NASA Jim Bridenstine.

Η κάψουλα Dragon προσθαλασσώθηκε ανοικτά της Πενσακόλα της Φλόριντα όπως είχε προβλεφθεί στις 14:48 (21:48 ώρα Ελλάδας), ύστερα από ταξίδι 19 ωρών, σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν απευθείας, αφού διαπέρασε προφανώς χωρίς ζημιές την ατμόσφαιρα της Γης. Τέσσερα μεγάλα αλεξίπτωτα επιβράδυναν την κάθοδο της κάψουλας.

